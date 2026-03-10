Zapopan ofrece 80% de descuento en el pago del predial a quienes cumplan estos requisitos

Para contribuyentes del Zapopan, este inicio de año trae apoyos fiscales relevantes en el municipio. La información oficial sobre el 80% de descuento en pago del predial señala condiciones específicas para quienes cumplan ciertos requisitos y busquen mantener en orden sus obligaciones locales durante marzo.

¿A quiénes va dirigido el beneficio fiscal que aplica Zapopan para el pago del predial?

Entre los beneficios vigentes destaca un apoyo fiscal para personas de 80 años o más, aplicado sobre el impuesto predial del primer 1,750,000 pesos del valor fiscal del inmueble habitado, siempre que la persona propietaria acredite esa condición ante autoridad.

El Ayuntamiento de Zapopan mantiene vigente una campaña de beneficios fiscales durante el arranque del año, con el propósito de impulsar el pago oportuno del impuesto predial.

De acuerdo con la autoridad municipal, el esquema de apoyos comenzó el 1 de enero y forma parte de una estrategia para incentivar el cumplimiento de esta contribución.

El descuento del 80% para el pago del predial en Zapopan está dirigido a las personas de más de 80 años. |www.puertovallarta.gob.mx

Requisitos para acceder al descuento en el predial de Zapopan

Para solicitar este beneficio, el municipio exige documentos que permitan confirmar identidad, propiedad y domicilio del predio. Cada requisito debe presentarse en original y copia, ya que la revisión del expediente define si la persona solicitante accede al descuento fiscal.

Credencial para votar con fotografía vigente , que coincida con el domicilio del inmueble por el que se solicita el descuento.

, que coincida con el domicilio del inmueble por el que se solicita el descuento. Comprobante oficial de domicilio , solo si la credencial omitió el domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses. Puede ser recibo de agua, luz o teléfono, a nombre de la persona propietaria del predio y con el mismo domicilio del inmueble.

, solo si la credencial omitió el domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses. Puede ser recibo de agua, luz o teléfono, a nombre de la persona propietaria del predio y con el mismo domicilio del inmueble. Número de cuenta predial o cuenta CURT del inmueble por el que se solicita el descuento.

del inmueble por el que se solicita el descuento. Para personas extranjeras: identificación con fotografía, documento oficial del Instituto Nacional de Migración que acredite la legal estancia en el país y comprobante de domicilio a su nombre, con coincidencia plena con el domicilio del predio.

Si la documentación coincide con los datos del inmueble y de la persona propietaria, el apoyo fiscal puede aplicarse conforme a las reglas municipales vigentes. Por eso conviene revisar cada papel antes de acudir, para evitar rechazos o demoras innecesarias.