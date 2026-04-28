Con el inicio de mayo de este 2026 se abrirá un nuevo proceso para verificar los vehículos en la Ciudad de México (CDMX), esto de conformidad con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la cual establece a los automóviles que deben realizar este trámite según su color de engomado y terminación de placa.

Fue desde inicios de año que la Sedema reveló el calendario de verificación correspondiente para este 2026, destacando que los primeros autos que deben realizar el trámite en mayo son aquellos que cuenten con engomado color verde y terminación de placa 1 y 2.

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Autos que deben verificar en CDMX en mayo de 2026

Es importante mencionar que los dueños de autos en CDMX con engomado verde y terminación de placa 1 y 2 tienen como fecha límite para verificar su unidad hasta el 31 de mayo próximo, esto para evitar el pago de las multas y recargos correspondientes.

Por otro lado, en mayo también podrán realizar el trámite ya referido los automóviles con engomado azul y terminación de placa 9 y 0, los cuales también podrán cumplir con este proceso a lo largo de todo el mes de junio.

Precio de la verificación en 2026

En caso de que seas uno de los conductores que debe realizar la verificación vehicular en mayo de este 2026, es importante mencionar que el costo del trámite es de 765 pesos, esto para los autos que reciben el holograma de verificación 0, 1 y 2.

Es importante mencionar que este costo ya incluye el IVA, por lo cual no se deberá realizar el pago extra por motivos de impuestos, esto según lo anunciado por las mismas autoridades capitalinas.

Multa por no verificar a tiempo en CDMX

Por no realizar la verificación vehicular en la CDMX, las y los conductores se pueden hacer acreedores a una multa base de 20 UMAS, lo cual equivale a un pago de 2 mil 346.20 pesos, esto según el caso del infractor.

Las autoridades capitalinas destacan que el pago de la multa no sustituye el monto de la verificación, por lo cual se deberá tomar en cuenta que, para cumplir con todos los trámites, se deberá pagar la sanción y posterior, el trámite original.

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