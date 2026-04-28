Luego de que en el primer trimestre del año el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) recaudará más de 2 mil 071 millones de pesos por el trámite de la tenencia vehicular, este 28 de abril el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital, Juan Pablo de Botton Falcón, anunció que el descuento del 100% se ampliará hasta junio próximo.

Fue en una conferencia de prensa junto a la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, que de Botton Falcón anunció que los resultados de los beneficios fiscales llevaron a la capital a recaudar más de 5 mil millones de pesos.

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¿Hasta cuándo habrá descuento en la tenencia vehicular en CDMX?

De acuerdo con el anuncio del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, el descuento del 100% en el pago de la tenencia se amplió hasta el próximo 30 de junio de este mismo 2026.

Es importante mencionar que la ampliación del periodo de descuento se da un par de días antes del 30 de abril, fecha en la cual se tenía pensado que terminaría el beneficio de subsidio sobre este trámite vehicular en la capital del país.

Requisitos para obtener el descuento del 100% en la tenencia

Para poder acceder al 100% en el subsidio de la tenencia vehicular de la CDMX, las y los conductores deben contar con autos que no excedan el valor de los 638 mil pesos con IVA incluido, además de que deberán pagar el refrendo de 760 pesos por auto.

Vale la pena destacar que también dieron a conocer que se amplía el plazo para otorgar meses sin intereses hasta finales de abril.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa https://t.co/KN9g9MHG6b — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 28, 2026

Lugares y horarios de atención para el pago de tenencia

El trámite de la tenencia se puede hacer de 09:00 a 21:00 horas a través de los siguientes medios:

Portal de la SAF

App de la Tesorería de CDMX

Kioscos de la Tesorería

Sucursales y portales bancarios

Tiendas de conveniencia y autoservicios

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