Los accidentes y bloqueos por parte de manifestantes son la principal causa de los cierres parciales y totales en las carreteras y por eso te decimos en qué vialidades hay problemas para transitar hoy 30 de abril.

Luego de la detención de Audias ‘N’, alias “El Jardinero”, quien era el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se reportaron varios bloqueos y quema de vehículos en carreteras, pero rápidamente fueron liberadas por las autoridades.

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Autopista México-Puebla

En la autopista México-Puebla, que es una de las más importantes del país, hay carga vehicular a la altura de la plaza de cobro San Martín, en dirección a Puebla.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoPuebla, Plaza de Cobro San Martín. Carga vehicular en dirección Puebla, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 30, 2026

Autopista Puebla-Acatzingo

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informa que se reporta carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, exactamente en la plaza de cobro Amozoc, en dirección a Acatzingo.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Registra carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidente. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 30, 2026

Autopista México-Querétaro

Después de una hora de problemas en la circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 191, dirección Querétaro, a causa de un accidente, se restableció la circulación.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 191, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) April 30, 2026

Autopista México-Cuernavaca

Hay cierre parcial de circulación sobre la autopista México-Cuernavaca, en el kilómetro 59, dirección a Ciudad de México (CDMX) después de un tractocamión con una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 59, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 30, 2026

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