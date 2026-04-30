Los accidentes y bloqueos por parte de manifestantes son la principal causa de los cierres parciales y totales en las carreteras y por eso te decimos en qué vialidades hay problemas para transitar hoy 30 de abril.
Luego de la detención de Audias ‘N’, alias “El Jardinero”, quien era el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se reportaron varios bloqueos y quema de vehículos en carreteras, pero rápidamente fueron liberadas por las autoridades.
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Autopista México-Puebla
En la autopista México-Puebla, que es una de las más importantes del país, hay carga vehicular a la altura de la plaza de cobro San Martín, en dirección a Puebla.
Autopista Puebla-Acatzingo
Caminos y Puentes Federales (Capufe) informa que se reporta carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, exactamente en la plaza de cobro Amozoc, en dirección a Acatzingo.
Autopista México-Querétaro
Después de una hora de problemas en la circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 191, dirección Querétaro, a causa de un accidente, se restableció la circulación.
Autopista México-Cuernavaca
Hay cierre parcial de circulación sobre la autopista México-Cuernavaca, en el kilómetro 59, dirección a Ciudad de México (CDMX) después de un tractocamión con una falla mecánica.
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