Paga menos ISR, lista de deducciones que sí son válidas para el SAT en la declaración anual 2026

La declaración anual 2026, que se presenta ante el SAT en abril, corresponde al ejercicio fiscal 2025 y permite a personas físicas reducir su base gravable mediante deducciones personales. Este mecanismo aplica para asalariados, profesionistas, arrendadores y quienes obtienen intereses o dividendos.

El objetivo es disminuir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o generar saldo a favor. Sin embargo, el SAT exige Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correctos y pagos bancarizados. Un error en la factura invalida el beneficio, aunque el gasto sea real.

¿Qué requisitos exige el SAT para aceptar una deducción?

El SAT valida tres elementos:



CFDI con RFC correcto y uso específico

Forma de pago electrónica

Comprobación real del gasto

Cabe destacar que, no se aceptan pagos en efectivo. Esta revisión cobra relevancia porque la autoridad utiliza información precargada. Si el comprobante presenta inconsistencias, la deducción se rechaza de forma automática.

Límite general de deducciones personales

Existe un tope global equivalente a el menor entre cinco UMA anuales (alrededor de 206 mil pesos en 2025) o 15% de los ingresos totales. Algunas aportaciones para retiro no entran en este límite.

El esquema busca evitar abusos y mantener proporcionalidad fiscal. Quienes tributan en RESICO no pueden aplicar estas deducciones.

Gastos médicos y seguros, ¿qué sí se puede restar?

Son deducibles consultas médicas, hospitalización, análisis clínicos y seguros de gastos médicos mayores. Los lentes graduados tienen límite de 2,500 pesos anuales.

Estas deducciones impactan directamente en familias con gastos constantes de salud. El CFDI debe llevar uso D01 y el pago debe ser bancario.

Educación, vivienda y retiro, otros conceptos clave

Las colegiaturas en escuelas con RVOE cuentan con topes por nivel educativo. No incluyen inscripciones ni materiales. El transporte escolar aplica si es obligatorio.

También se pueden deducir intereses reales de créditos hipotecarios y aportaciones voluntarias a la Afore, con límites específicos. Expertos recomiendan revisar la declaración prellenada antes de enviarla.