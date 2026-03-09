Declaración anual 2026: La CURP biométrica podría ser un nuevo requisito del SAT

La declaración anual del SAT 2026 ya comenzó a generar dudas entre millones de contribuyentes en México, especialmente por la posible incorporación de un nuevo documento: la nueva CURP biométrica.

Si tú también te preguntas acerca de si este nuevo sistema de identificación será obligatorio para cumplir con el trámite fiscal, te contamos que las autoridades ya aclararon qué papel tendrá realmente en el proceso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Nueva regla del SAT? Esto sabemos sobre la CURP biométrica para la declaración 2026

La CURP biométrica es una nueva versión del documento de identidad que integrará datos como huellas dactilares, fotografía, escaneo de iris y firma digital para reforzar la verificación de identidad en México. No obstante, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) explicó que, por ahora, la CURP biométrica no es un requisito para presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que se realiza en 2026.

Esto se debe a que la CURP tradicional ya está vinculada al RFC, lo que permite identificar automáticamente a los contribuyentes dentro de la plataforma del organismo fiscal. Por lo tanto, a pesar de los cambios tecnológicos en la identificación de las personas, el sistema fiscal continuará operando con los mecanismos tradicionales de verificación.

En otras palabras, para cumplir con tus obligaciones fiscales bastará con los datos habituales como:

RFC activo

Contraseña del SAT o e.firma

Información de ingresos y deducciones

Cuenta CLABE en caso de solicitar devolución

¿Cuándo se hace la declaración anual del SAT?

La declaración anual de personas físicas ante el SAT se realiza cada año durante el mes de abril. Para 2026, el periodo oficial será del 1 al 30 de abril.

Durante esas semanas, millones de trabajadores, profesionistas y contribuyentes deberán reportar sus ingresos, deducciones y retenciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Las personas que están obligadas a presentar la declaración son las siguientes:

Personas con dos o más patrones en el mismo año

Quienes obtuvieron ingresos por honorarios o actividad empresarial

Personas con ingresos por arrendamiento

Contribuyentes con ingresos del extranjero

Trabajadores que ganaron más de 400 mil pesos al año

Incluso quienes no estén obligados pueden presentarla de forma voluntaria si buscan obtener un saldo a favor y devolución de impuestos.

¿Cuándo será obligatoria la CURP biométrica?

La implementación de la CURP biométrica será gradual en México. El registro se realizará en módulos del Registro Civil y del Registro Nacional de Población, donde se capturarán los datos biométricos de cada persona.

No obstante, autoridades federales han aclarado que por ahora no es obligatoria; sin embargo, algunos trámites importantes comenzarán a solicitarlo, en cuanto termine el proceso de implementación.

En el futuro, este documento podría convertirse en una identificación nacional con mayor alcance en trámites públicos y privados, pero su obligatoriedad dependerá de nuevas disposiciones oficiales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

