Personas que no podrán sacar la licencia permanente en Sinaloa este 2026

El inicio del trámite de la licencia permanente en el estado de Sinaloa cada vez está más cerca, por lo cual las autoridades de esta entidad de la República Mexicana han dado a conocer las personas que no podrán solicitar este documento sin importar si realizan el pago, esto en apego a las leyes y reglamentos.

De acuerdo con José Carlos Cárdenas Mellado, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Estado, aquellas personas que hayan cometido alguna de las infracciones consideradas como graves en la entidad, no podrán contar con este documento oficial de manejo.

¿Quiénes no podrán sacar la licencia permanente de Sinaloa?

A pesar de lo ambiguo que puede sonar lo antes señalado, es importante destacar que las personas que no podrán sacar la licencia permanente son aquellas que hayan cometido algunas de las siguientes infracciones:

Personas que hayan infraccionadas por manejar bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas

Personas que participaron en hechos de tránsito que perjudicaron la integridad física, la vida o patrimonio de las personas

Circular sin documentación oficial vigente

Requisitos para tramitar la licencia permanente en Sinaloa

De acuerdo con el Gobierno del estado de Sinaloa, para poder tramitar la licencia permanente este 2026 las y los conductores deben considerar cumplir con los siguientes requisitos:

Pagar los 2 mil 323 pesos del trámite

Contar con licencia vigente o registrada ante el Estado local

No contar con infracciones graves

Identificación oficial vigente

Historial de infracciones en la base de datos del Secretariado Ejecutivo

¿Cuándo inicia la expedición de la licencia permanente en Sinaloa?

Será este próximo martes 17 de marzo que iniciará el primer periodo para tramitar la licencia permanente en Sinaloa.

Es importante recordar que el mismo se podrá realizar de manera periódica dependiendo de las fechas que anuncien las autoridades locales a lo largo de este mismo 2026.

