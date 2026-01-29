Los únicos automovilistas que podrán obtener licencia permanente por solo 2,400 pesos en Sinaloa

La licencia permanente es un trámite que se ha llevado a cabo en varias entidades y que beneficia a millones de conductores en el país. Muy pronto, le tocará el turno a algunos afortunados automovilistas y motociclistas del estado de Sinaloa.

Te contamos quiénes podrán solicitar la licencia permanente en esta entidad por solo 2,400 pesos.

Esta es la lista de módulos donde podrás tramitar la licencia permanente en CDMX

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo sacar la licencia permanente en Sinaloa?

El pasado 26 de enero, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó ante el Congreso del Estado, una propuesta para que los sinaloenses puedan obtener una licencia de conducir permanente y, de esta manera, realizar este trámite por una sola ocasión.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, Joaquín Alberto Landeros Guicho, este esquema beneficiará a 370 mil personas y generaría una derrama económica estimada de 2,400 millones de pesos.

Lista de automovilistas que puedan sacar la licencia permanente

De acuerdo con el funcionario estatal, la licencia permanente en Sinaloa estará disponible únicamente para las siguientes personas:

Automovilistas con vehículos particulares

Motociclistas

OJO: La licencia permanente no aplicará para choferes del transporte público, pues ellos deberán cumplir con evaluaciones y renovaciones periódicas conforme a la legislación vigente.

¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir en Sinaloa?

Según la iniciativa presentada por el gobernador, la licencia permanente de Sinaloa tendrá un costo de 2,400 pesos, es decir, solo mil pesos más que la licencia tradicional de automovilista con vigencia de cuatro años.

La propuesta también señala que la licencia permanente se expida únicamente en una ventanilla especial que abriría al menos una vez al año por un periodo específico de meses. Asimismo, esta nueva licencia en Sinaloa estará sujeta a las mismas disposiciones legales, es decir, podrá ser suspendida en casos de infracciones graves, como conducir en estado de ebriedad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

