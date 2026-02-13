Anuncian licencia permanente para motociclistas y automovilistas en Sinaloa; precio y requisitos

El Congreso del estado de Sinaloa dio a conocer que por unanimidad, se aprobó el comenzar a tramitar la licencia de conducir permanente tanto para automovilistas como para motociclistas, lo cual espera beneficiar a más de un millón de personas de la entidad a partir de este mismo 2026.

A través de un comunicado oficial emitido por el Congreso local, se dio a conocer que con el voto unánime se reformaron los artículos 361, párrafo segundo, así como el 367. De igual forma, se mencionó que se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 361.

Lista definitiva de estados donde puedes tramitar la licencia de conducir permanente en México Seis estados de la República Mexicana cuentan con trámites de licencia permanente activos hasta nuevo aviso; requisitos y precios hasta este 2025. 26 noviembre, 2025

¿Cuánto costará la licencia de conducir permanente en Sinaloa?

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado oficial del Congreso de Sinaloa, el costo de la licencia permanente en la entidad será equivalente a 18 UMAS, es decir de 2 mil 111.58 pesos por cada uno de los trámites que se realicen.

Es importante señalar que el costo de esta licencia será exactamente el mismo tanto para automovilistas como para motociclistas, por lo cual no habrá variación en el precio en la entidad sinaloense.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en Sinaloa

La determinación sobre el trámite de la licencia de conducir permanente en Sinaloa se dará únicamente mediante programas especiales en los términos, condiciones y alcances dispuestos en la nueva reforma de ley.

Los requisitos para tramitar este documento oficial son los siguientes:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento y CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de vigencia

Aprobar examen teórico y práctico de manejo

Realizar el pago correspondiente del trámite

Edad mínima de 18 años

Reduce trámites y costos una licencia permanente: Morena, PRI y PAN.

¿A partir de cuándo se podrá tramitar la licencia permanente en Sinaloa?

Vale la pena mencionar que a pesar del anuncio de la expedición de la licencia de conducir permanente en Sinaloa, se informó que este documento no se podrá tramitar los 365 días del año, sino que solo se podrán solicitar en periodos específicos determinados por las mismas autoridades locales.

