Lista definitiva de estados donde puedes tramitar la licencia de conducir permanente en México

A lo largo de este 2025 el trámite de la licencia de conducir permanente se mantuvo en tendencia dentro de toda la Ciudad de México (CDMX) gracias a su regreso, sin embargo, en otros cinco estados de la República también se puede solicitar este documento oficial bajo algunas condiciones.

Entre las entidades que hasta este 2025 cuentan con este trámite oficial se encuentran Morelos, Oaxaca y Tamaulipas, los cuales tienen como requisitos el comprobante de domicilio vigente y el pago correspondiente del documento.

Lista completa de estados que cuentan con la licencia permanente

Gracias a que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) optó por ampliar el plazo en el que se puede tramitar la licencia permanente , para el próximo 2026 seguirán siendo seis estados de la República los que contarán con este documento.

Estos estados son:

CDMX

Edomex

San Luis Potosí

Tamaulipas

Oaxaca

Morelos

Es importante mencionar que en el caso del Estado de México (Edomex), el trámite para contar con la licencia permanente se debe realizar en las oficinas de la Semovi dentro de la capital del país, esto según con lo establecido por la misma Semovi.

Precio de la licencia permanente por estado

Gracias a que la licencia para el Edomex se emite en la CDMX, el precio de este documento oficial en ambas entidades es de mil 500 pesos, además de que se deberá tomar en cuenta realizar el exámen de conocimientos en caso de que se vaya a sacar por primera vez.

En cuanto al resto de los estados antes mencionados, se informó que el precio de la licencia irá de los 2 mil 400 pesos en Oaxaca (dependiendo si es para moto o auto), hasta los mil 392 pesos en entidades como Morelos.

¿Hasta cuándo se podrá sacar la licencia permanente en CDMX?

Vale la pena mencionar que la licencia permanente se podrá sacar dentro de la CDMX a lo largo del próximo 2026, esto gracias al anuncio emitido por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada sobre la ampliación de los periodos del trámite.

