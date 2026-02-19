Licencia de conducir permanente ya tiene fecha de expedición en Sinaloa este 2026

El Gobierno de Sinaloa dio a conocer que a partir de marzo de este mismo 2026 se comenzará a emitir la licencia de conducir permanente tanto para automovilistas como para motociclistas, esto luego de una reunión entre el gobernador Rubén Rocha Moya y José Carlos Cárdenas, titular del Servicio de Administración Tributaria del estado (SATES).

A través de un documento oficial emitido por el Gobierno del Estado, se confirmó que las autoridades correspondientes están trabajando en los últimos detalles de los formatos que se utilizarán a lo largo del periodo en el que se emitirán las licencias.

Fecha exacta en la que inicia el trámite de licencia permanente en Sinaloa

De acuerdo con la información oficial que se ha dado a conocer hasta el momento, la licencia permanente comenzará a ser emitida en los primeros días de marzo de este 2026, esto de conformidad con lo anunciado por las autoridades de Sinaloa.

A pesar de ello, no se dio fecha exacta en la que arrancará el primer periodo de emisión de estas licencias, las cuales únicamente estarán disponibles de forma periódica de conformidad a lo establecido por las autoridades locales.

¿Cuánto costará la licencia permanente en Sinaloa?

De acuerdo con un comunicado oficial del Congreso de Sinaloa, el precio de la licencia de conducir permanente tendrá un precio equivalente a las 18 UMAS, es decir, 2 mil 111.58 pesos tanto para automovilistas como para motociclistas.

Es importante mencionar que el pago del trámite se debe realizar una vez iniciado el proceso de la licencia, pues será dentro de las oficinas correspondientes que se otorgará la línea de pago correspondiente.

Requisitos para sacar la licencia en Sinaloa

Si eres una de las personas que buscan tramitar su licencia permanente en Sinaloa, te recordamos que los requisitos para tramitar este documento oficial son los siguientes:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento y CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de vigencia

Aprobar examen teórico y práctico de manejo

Realizar el pago correspondiente del trámite

Edad mínima de 18 años

