Mientras CDMX multa con más de $3,000 pesos por usar el celular al conducir, esto ya están pagando en Jalisco en 2026

Las multas de tránsito aumentaron en los distintos estados de México desde el 1 de febrero de 2026 y una de las infracciones más repetidas y peligrosas es el uso del teléfono móvil al volante. Con esta reciente actualización de los valores debido al incremento del 3,69% en la UMA, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX aplica sanciones que pueden trepar hasta los 4,105 pesos por usar el celular, mientras que en Jalisco el costo máximo es de 2,932 pesos.

Atención conductores: ¿Cuánto cuesta la multa por usar el celular al volante en CDMX vs Jalisco?

Con el valor de la UMA en 117.31 pesos, conducir con el celular en la CDMX se castiga con un pago que oscila entre los 3,519 y 4,105 pesos. En contraste, los conductores en Jalisco pagan una sanción menor, que va desde los 1,759 hasta los 2,932 pesos como máximo.

Si estas frente aun volante, tu atención debe estar enfocada al manejo de tu vehículo, no pierdas el control, si manejas no uses el celular. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/18rqsJNTzm — DIF Estado de México (@DIFEM_) December 5, 2025

Esta diferencia de costos se debe a que el Reglamento de Tránsito capitalino asigna un mayor número de UMAs (hasta 35) por la misma infracción que en territorio jalisciense.

Los montos actualizados que debe considerar son:

El beneficio que puede salvar su bolsillo en la CDMX

A pesar del alto costo en la capital, la Secretaría de Finanzas mantiene vigente un incentivo por pronto pago. Si usted recibe una infracción y liquida la deuda en los primeros 10 días hábiles tras la notificación, el sistema aplica un 50% de descuento automático sobre el monto total.

Para acceder a este beneficio en la capital, debe cumplir con lo siguiente:

Realizar el pago antes de que venzan los 10 días hábiles.

Verificar la línea de captura en el portal oficial de infracciones.

Tenga en cuenta que en Jalisco el monto final queda a criterio del agente vial, quien evalúa la gravedad de la falta al labrar el acta.

Prohibido usar el celular mientras conduces: Multas incluso en semáforos y tráfico

La autoridad vial en ambos estados advierte que la prohibición es absoluta. El Reglamento de Tránsito prohíbe sujetar o manipular dispositivos electrónicos en cualquier circunstancia mientras se esté al mando del vehículo, sin importar si este se encuentra en movimiento o detenido.

Evite sanciones respetando estas prohibiciones vigentes:

Semáforos: Prohibido usar el teléfono mientras espera la luz verde.

Prohibido usar el teléfono mientras espera la luz verde. Congestionamiento: Manipular el celular en el tráfico es motivo de infracción.

Manipular el celular en el tráfico es motivo de infracción. Sistemas de audio: Solo se permite el uso de manos libres integrados.