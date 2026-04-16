La tarde de este jueves presuntamente se registró una fuerte explosión en las inmediaciones de la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Tula de Allende.

El incidente habría ocurrido en uno de los calentadores del área HDR o Hidros.

En redes sociales circularon videos de una columna de humo negro, visible desde diferentes puntos de Tula de Allende y municipios cercanos, lo que generó alarma en la población.

🚨#AlertaADN



Reportan una explosión en la refinería Miguel Hidalgo en Tula pic.twitter.com/27tkxhcwob — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 16, 2026

No obstante, Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió la situación.

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¿Qué dijo Pemex sobre el incidente en refinería?

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, se trató de un conato de incendio. Precisó que no hay heridos y el siniestro fue atendido y sofocado con rapidez.

“Petróleos Mexicanos informa que se registró un incidente menor con presencia de humo en la Planta Hidrodesulfuradora de la refinería, el cual fue atendido de manera inmediata. No hay personas lesionadas ni daños a las instalaciones. La refinería mantiene operación cumpliendo con sus programas de producción”, indicó.

Historia de la refinería Miguel Hidalgo

La refinería Miguel Hidalgo, también conocida como la refinería de Tula, es una de las instalaciones energéticas más importantes de México. Se ubica en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo, y es propiedad de Petróleos Mexicanos.

Inauguración: Fue inaugurada el 18 de marzo de 1976.

Superficie: Ocupa un área de aproximadamente 749 hectáreas.

Instalaciones: Cuenta con 33 plantas de proceso, 7 calderas y 5 turbogeneradores.

Capacidad de procesamiento: Tiene una capacidad instalada para procesar hasta 315 mil barriles de crudo diarios. A inicios de 2026, se reportó un procesamiento promedio de 270 mil barriles diarios.

Productos refinados:

La refinería transforma el petróleo crudo en diversos hidrocarburos esenciales para el país:

Gasolina (Magna y Premium).

Diésel (incluyendo diésel de ultra bajo azufre).

Turbosina.

Combustóleo.

Gas licuado de petróleo (Gas LP).

Asfalto.

En años recientes, el complejo ha sido objeto de un proceso de modernización que incluye la construcción de una planta Coquizadora.

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