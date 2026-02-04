La multa por usar el celular al conducir en CDMX ya aumentó en febrero: ahora pagarás esto

A partir del 1 de febrero de 2026, los automovilistas de la Ciudad de México enfrentan multas más altas por infringir el Reglamento de Tránsito , debido a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), base para calcular las sanciones administrativas. El incremento impacta de forma directa en faltas comunes y eleva el monto a pagar en algunos casos por encima de los cuatro mil pesos.

Por qué aumentaron las multas de tránsito en CDMX

El ajuste responde a la actualización anual de la UMA que realiza el INEGI. Para 2026, su valor diario quedó en 117.31 pesos, lo que representa un incremento del 3.69% respecto al año anterior. Como las infracciones no tienen un monto fijo y se calculan en UMAs, el aumento se refleja de inmediato en las multas de tránsito aplicadas en la capital.

Este cambio ya se encuentra vigente y aplica a todas las sanciones contempladas en el Reglamento de Tránsito de la CDMX, desde faltas leves hasta infracciones consideradas de mayor riesgo para la seguridad vial.

Cuánto cuesta usar el celular mientras conduces

Una de las conductas más sancionadas es el uso del teléfono móvil al manejar. Desde febrero de 2026, esta infracción se castiga con una multa de entre 30 y 35 UMAs, lo que equivale a un pago que va de 3,519.30 a 4,105.85 pesos.

Descuento por pronto pago y recomendaciones

Quienes reciban una multa aún pueden acceder a un beneficio importante. Si el pago se realiza dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la notificación, se aplica un descuento del 50% sobre el monto total.

Las autoridades insisten en una recomendación básica: evitar el uso del celular al volante, respetar los límites de tránsito y mantener la documentación en regla, ya que en 2026 cualquier descuido puede salir más caro.

