En Jalisco sube la multa por usar el celular al volante: esto pagarás desde el 1 de febrero de 2026

Desde el 1 de febrero de 2026, el Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco determinó que la multa por usar el celular al volante se actualizará, reflejando un aumento debido al incremento en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

¿Cuánto pagarás por usar el celular al volante en Jalisco a partir del 1 de febrero?

El Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establece que esta infracción se sanciona entre 15 y 25 UMAs. Desde el 1 de febrero , el monto final depende de la evaluación que realice el agente de tránsito al momento de levantar el acta correspondiente.

Montos vigentes según el periodo:

Del 1 al 31 de enero de 2026: Multa mínima de 1,696 pesos y máxima de 2,828 pesos (UMA en 113.13 pesos)

Multa mínima de 1,696 pesos y máxima de 2,828 pesos (UMA en 113.13 pesos) A partir del 1 de febrero de 2026: Multa mínima de 1,759 pesos y máxima de 2,932 pesos (UMA en 117.31 pesos)

La actualización representa un incremento del 3.69 por ciento respecto al valor anterior. Esta modificación aplica incluso si el vehículo está detenido en un semáforo o en el tráfico, ya que la normativa prohíbe el uso de dispositivos electrónicos en cualquier circunstancia.

Las multas en Jalisco por el uso del celular al volante es un duro golpe al bolsillo. |Getty

Consejos para evitar ser multado por usar el celular al volante

La prevención resulta la mejor estrategia para evitar infracciones y, sobre todo, para garantizar tu seguridad y la de los demás. Estas recomendaciones te ayudarán a mantener tu atención en el camino sin necesidad de tocar el teléfono mientras conduces.

Medidas preventivas efectivas:

Programa tu GPS y selecciona tu música antes de arrancar el motor

y selecciona tu música antes de arrancar el motor Activa el modo " No molestar al conducir " disponible en la mayoría de los smartphones

" disponible en la mayoría de los smartphones Utiliza sistemas de manos libres integrados al vehículo o audífonos bluetooth certificados

integrados al vehículo o audífonos bluetooth certificados Detén tu auto en un lugar seguro y permitido si necesitas atender una emergencia

Si un oficial de tránsito te detiene, conserva la calma y atiende sus indicaciones. Recibirás una boleta con el monto específico de la sanción y las opciones de pago disponibles, las cuales puedes consultar en las plataformas digitales oficiales del Gobierno de Jalisco.