Adiós al histórico depósito y retiro bancario: cambia el trámite para las operaciones que superen este monto

Manejar grandes sumas de efectivo en ventanilla ya no será igual a partir del 1 de julio de 2026. La Asociación de Bancos de México (ABM) implementará controles estrictos de identidad y biométricos para depósitos o retiros que superen los 140 mil pesos.

¿A partir de cuándo y cuánto dinero activa el nuevo control bancario?

Las instituciones bancarias exigirán identificación oficial y validación biométrica para operaciones en efectivo que alcancen o rebasen los 140 mil pesos a partir del 1 de julio de 2026. Esta medida es obligatoria en ventanilla para una sola transacción y busca frenar la suplantación de identidad y el lavado de dinero.

El banco negará automáticamente el movimiento si el cliente no cumple con estos requisitos de seguridad.

A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México aplicarán nuevas reglas para quienes retiren o depositen grandes cantidades de efectivo.

Requisitos obligatorios para operaciones con montos superiores a 140 mil pesos

La ABM endurece los filtros para garantizar que el portador del efectivo sea el titular legítimo o un representante autorizado. Si la sucursal cuenta con la tecnología necesaria, el proceso incluirá el escaneo de huellas dactilares o reconocimiento facial para validar la identidad en tiempo real.

Debes presentar los siguientes documentos para transacciones mayores a 140 mil pesos:

Credencial de elector: INE vigente y en buen estado.

INE vigente y en buen estado. Pasaporte: Emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Datos biométricos: Huella digital o reconocimiento facial en ventanilla.

Las transferencias SPEI, pagos con tarjeta y retiros en cajeros automáticos quedan libres de esta nueva exigencia.

Operaciones que no cambian con la nueva normativa

A pesar de la alerta por los nuevos montos, el uso cotidiano de la banca digital y los pagos electrónicos se mantiene sin modificaciones. La ABM aclara que estos controles se enfocan exclusivamente en el efectivo físico, donde el riesgo de fraude es mayor y la trazabilidad de los recursos es más compleja para el SAT.

Estos servicios continúan operando con normalidad:

Banca móvil: Transferencias electrónicas y pagos desde la app.

Transferencias electrónicas y pagos desde la app. Cajeros automáticos : Retiros dentro de los límites diarios del cajero.

Retiros dentro de los límites diarios del cajero. Terminales punto de venta: Pagos en establecimientos comerciales.

Retirar dinero en cajero automático|Getty Images

Recuerda que si el trámite es rechazado por falta de identificación, no habrá sanción económica, pero deberás reprogramar la visita.