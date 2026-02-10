¿Te asusta la CURP? Trámites en los que ya diste los datos biométricos desde hace 10 años

La CURP Biométrica es un documento obligatorio en todo el país y, a partir de febrero de 2026, entró en una fase intensiva de implementación. Sin embargo, aún existe cierta reticencia a otorgar los datos biométricos, aunque estos ya se utilizan en una serie de trámites, algunos desde hace una década.

Si también tienes dudas acerca de obtener la CURP Biométrica, te contamos cuáles son los trámites para los que ya te piden datos biométricos.

¿Qué son los datos biométricos y para qué sirven?

Los datos biométricos son características físicas, fisiológicas o de comportamiento únicas e inalterables de cada persona. Los datos que incluye la nueva CURP son:

Huellas dactilares

Reconocimiento facial

Iris o retina de ambos ojos

Firma digital

Al respecto, Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, nos explicó que el propósito de obtener los datos biométricos de todos los mexicanos es tener un registro poblacional mucho más fiel a la realidad. Además, nos informó que se trata de un método que tiene su origen en los años 70.

Trámites en los que ya diste los datos biométricos desde hace 10 años

El sistema de datos biométricos ha ido perfeccionándose desde hace más de 50 años. Por esta razón, no es sorprendente pensar que ya existen varios trámites en México en los que se utilizan datos biométricos desde hace más de una década. Algunos de ellos son los siguientes:

INE : Los mexicanos deben otorgar una de sus huellas dactilares y firma electrónica .

: Los mexicanos deben otorgar una de sus y . Cuentas bancarias : Para abrir una cuenta bancaria, ya es necesario descargar una app y brindar datos biométrico s como reconocimiento facial , huellas digitales, iris o retina.

: Para abrir una cuenta bancaria, ya es necesario descargar una app y brindar s como , huellas digitales, iris o retina. IMSS: Actualmente, el IMSS también ha implementado el registro de datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial, a través de la App IMSS Digital.

Países donde ya se implementan datos biométricos

En entrevista para adn Noticias, la especialista Ana Lilia Moreno explicó que el uso de los datos biométricos no es nada nuevo, pues en el mundo existen varios países que ya lo implementan, entre ellos:

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

La India

Brasil

Corea del Sur

Estonia

La especialista explicó que, en el caso de Estonia, el 99% de los trámites y de la forma de relacionarse de los ciudadanos con el gobierno es digital.

¿Dónde puedo sacar la CURP biométrica?

A partir de febrero de 2026, ya existen diversos módulos de Registro Nacional de Población (Renapo) para obtener la CURP Biométrica en México. Es importante recordar que se trata de un trámite que se realiza de manera presencial y gratuita.

Antes de acudir al módulo más cercano a tu domicilio es importante solicitar una cita vía internet. Por ejemplo, en la Ciudad de México puedes agendar tu cita a través de este ENLACE . Los documentos que debes llevar a tu registro son los siguientes:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Ahora que ya lo sabes, acude agenda tu cita y obtén la CURP Biométrica que será indispensable para acceder a servicios escolares, bancarios, de salud, entre muchos otros.

