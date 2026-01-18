Cambian los depósitos bancarios en México: Ahora deberás presentar identificación si superas este monto

A partir del 1 de julio de 2026, las instituciones bancarias en México aplicarán nuevos controles para operaciones en ventanilla. Quienes realicen depósitos bancarios o retiros superiores a un monto particular deberán presentar identificación oficial.

El anuncio genera dudas prácticas entre clientes bancarios, quienes buscan comprender alcances, fechas y operaciones afectadas, debido a que la medida aplica desde mediados del 2026 y solo involucra ciertos movimientos en ventanilla, sin modificar otros servicios digitales cotidianos para usuarios comunes del sistema financiero.

¿Por qué se deberá presentar identificación si superas este monto?

El nuevo requisito aplica exclusivamente para operaciones específicas en ventanilla bancaria. Los depósitos y retiros en efectivo que alcancen o rebasen los 140 mil pesos en una sola transacción obligarán al usuario a mostrar una identificación oficial vigente ante el personal autorizado.

Esta exigencia no afecta a transferencias electrónicas, pagos con tarjeta ni operaciones realizadas a través de cajeros automáticos. La medida se enfoca en el manejo de efectivo físico en sucursales, donde históricamente se concentran mayores riesgos de suplantación de identidad, errores operativos y transacciones irregulares que comprometen la seguridad financiera.

Desde julio deberás presentar identificación en depósitos bancarios en México si superas los 140 mil pesos. |Getty Images

Los bancos alinean sus prácticas con estándares internacionales de prevención de riesgos financieros. Al establecer umbrales claros y solicitar identificación, las instituciones fortalecen sus controles internos sin limitar el acceso legítimo de los clientes al sistema bancario, garantizando un equilibrio entre seguridad y disponibilidad de servicios.

¿Qué se busca lograr con esta medida?

El objetivo principal consiste en mejorar la trazabilidad de los recursos que circulan por el sistema bancario mexicano. Al identificar a quienes realizan operaciones con sumas elevadas, se reduce el origen del dinero y destino del efectivo, lo cual permite detectar patrones inusuales de manera temprana y eficiente.

La Asociación de Bancos de México (ABM) impulsa esta iniciativa para homologar criterios entre instituciones y elevar los estándares de supervisión interna. Estas acciones se alinean con los lineamientos de esta entidad orientados a prevenir delitos financieros como el lavado de dinero, proteger a los usuarios y fortalecer la estabilidad del sistema en su conjunto.

Con controles más robustos, el sistema financiero gana confianza y resiliencia a largo plazo. Para los clientes, esto representa un entorno bancario más seguro donde sus recursos están mejor protegidos frente a fraudes, suplantaciones y usos indebidos de efectivo, sin que se restrinjan operaciones legítimas ni se limite el acceso a servicios financieros esenciales.