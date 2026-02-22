¿Qué pasará con los cajeros automáticos? El requisito que deberás cumplir para sacar efectivo en 2026

A partir del 1 de julio de 2026, retirar o depositar grandes cantidades de efectivo en bancos mexicanos ya no será igual. La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció nuevos requisitos para operaciones en efectivo de alto monto como parte de un paquete de medidas para reforzar la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y combatir el crimen financiero.

Las disposiciones aplicarán a usuarios de los 54 bancos afiliados y forman parte de un esfuerzo por alinear al sistema financiero mexicano con estándares internacionales en materia de cumplimiento.

A través de nuevas medidas y la adopción de estándares internacionales, se fortalece la colaboración entre la banca y las autoridades financieras para garantizar un sistema financiero más sólido, seguro y transparente. pic.twitter.com/jLL1xXaNH9 — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) October 30, 2025

Nuevos requisitos para retirar o depositar más de 140 mil pesos en 2026

De acuerdo con la ABM, cualquier persona que desee realizar depósitos o retiros en efectivo por 140 mil pesos o más deberá:



Presentar una identificación oficial vigente

Proporcionar al menos un dato biométrico (como huella digital u otro mecanismo de validación autorizado)

Además, estas operaciones estarán sujetas a filtros adicionales de verificación, lo que podría implicar revisiones internas antes de autorizar el movimiento.

¿Qué pasará con los cajeros automáticos después del 1 de julio de 2026?

Ante las dudas que crecieron en redes sociales, los cajeros automáticos continuarán operando con normalidad; sin embargo, cuando se trate de montos elevados, las instituciones deberán verificar plenamente la identidad del usuario.

También se estableció que todos los depósitos realizados en cuentas concentradoras de bancos y entidades financieras deberán estar debidamente referenciados, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de los recursos.

Cambios en remesas y transferencias internacionales

Las modificaciones no solo impactarán el manejo de efectivo en sucursales. La ABM recomendó que, a partir del 30 de junio de 2027, las transferencias internacionales enviadas o recibidas por personas físicas se realicen exclusivamente entre cuentahabientes.

En caso de que una remesa se pague en efectivo, el receptor deberá:



Identificarse con documento oficial vigente

Registrar al menos un dato biométrico

Además, se fijarán límites: hasta 350 dólares por remesa y un máximo de 900 dólares mensuales por persona cuando el pago sea en efectivo.

La Asociación propondrá que estas mismas reglas apliquen a instituciones no bancarias que paguen remesas.

¿Por qué se implementan estas medidas?

El objetivo central es fortalecer los programas de cumplimiento en materia antilavado y cerrar brechas frente a regulaciones internacionales, particularmente en comparación con Estados Unidos.

Asimismo, se pondrá en marcha una Plataforma de Intercambio de Información entre bancos, que deberá estar operando a más tardar el 30 de julio de 2026 con las primeras instituciones adheridas.

