Fechas y requisitos para obtener el 70% de descuento en el pago de refrendo en Jalisco por el Buen Fin 2025

La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco dio a conocer que en el marco del Buen Fin de este 2025, el pago del refrendo tendrá un descuento entre el 60 y el 70%, esto dependiendo de los métodos de pago en los que se busque cumplir con este trámite de rigor para los automovilistas.

De acuerdo con lo anunciado por las autoridades estatales, será del próximo lunes 17 de noviembre hasta el miércoles 17 de diciembre, que estará vigente el descuento en este tipo de trámite, además de que se anunciaron las siguientes ofertas:

3x1 en trámites ante Hacienda por solo 900 pesos

Todos los trámites de motocicletas por solo 385 pesos

Requisitos para obtener el 70% de descuento en el refrendo de Jalisco

Según con lo establecido por la Secretaría de la Hacienda Pública, para poder obtener en el descuento de entre el 60 y 70 por ciento, lo único que se debe tener en mente es el periodo en el que aplicará, así como los métodos de pago, pues será con base en ellos que se aplicará la reducción en el precio al trámite del refrendo en Jalisco.

Los descuentos aplican de la siguiente manera:

60% de descuento en los pagos realizados en ventanilla

70% de descuento en los pagos realizados en línea

Pago en una sola exhibición

No contar con adeudos anteriores (para el refrendo anual)

Anuncian descuentos en fotomultas y otros trámites

Más allá del descuento de hasta el 70% en el trámite de refrendo en Jalisco, se anunció que las y los jaliscienses podrán acceder a las siguientes promociones:

40% en el pago de fotomultas

50% en el cambio de propietario

100% en multas y recargos en refrendos anteriores

¿Dónde hacer el trámite del refrendo en Jalisco?

Para hacer el pago del refrendo y obtener el 70% de descuento lo único que se tiene que hacer es acceder al siguiente enlace oficial del gobierno de Jalisco, colocar la matrícula del vehículo y continuar con el proceso de pago.

Por otro lado, se pueden consultar las direcciones de las oficinas físicas de la Secretaría antes mencionada dando click en la siguiente liga del gobierno de Jalisco.

