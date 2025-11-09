¡Tiempo limitado! Tramita la certificación para motociclistas en Neza a solo 460 pesos en este módulo

¡Atención, conductores del Estado de México! El gobierno de Nezahualcóyotl lanzó una campaña por tiempo limitado para obtener tu certificación para motociclistas a un costo insuperable.

Este trámite es obligatorio para circular legalmente en el Edomex y, por solo unos días, podrás obtenerlo en un módulo especial a solo 460 pesos. Si conduces motocicleta y quieres evitar multas es urgente que realices este trámite. Te decimos dónde se ubica el módulo y qué documentos necesitas.

¿Qué es y para qué sirve la certificación para motociclistas?

La certificación para motociclistas es un requisito obligatorio que evalúa las habilidades teórico-prácticas del conductor. Su objetivo principal es reducir los accidentes viales, ya que avala que el conductor cuenta con el conocimiento necesario para manejar una motocicleta de forma segura en las vialidades del Edomex y del país.

Este documento es indispensable para obtener la Licencia de Conducir tipo “C” en el Edomex. Sin la certificación, la Secretaría de Movilidad no puede expedir la licencia, garantizando así que solo circulen aquellos conductores con la capacitación mínima indispensable.

En la #CaravanaItinerante por la Justicia Social podrás obtener la #Certificación para #Motociclistas 🛵



¡Aprovecha esta gran oportunidad!



🗓️ Del 11 al 15 de noviembre

🕘 De 9:00 a 15:00 horas

📍 Explanada Municipal#PorAmorANeza ❤️ pic.twitter.com/7lMd1ByN9S — Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl (@GobNeza) November 8, 2025

¿Dónde sacar la certificación para motociclistas Edomex?

El municipio de Neza instaló un módulo de certificación especial para facilitar el trámite a los habitantes de la zona oriente del Edomex. Este módulo móvil se ubica temporalmente en una zona céntrica de la localidad, facilitando el acceso a miles de motociclistas. Esta es la fecha, ubicación y horarios del módulo en Neza:

Fechas: Del 11 al 15 de noviembre

Horarios: De 9:00 a 15:00 horas

Sede: Explanada Municipal de Nezahualcóyotl

Recuerda que, el trámite tiene el costo de $460 pesos y es independiente del costo de la licencia de conducir.

¿Cuánto cuesta la licencia de motociclista en Edomex?

El costo de la licencia de conducir motocicleta en el Edomex tipo “C” varían de acuerdo con su vigencia. Sin embargo, en 2025, el costo es para un año, de $678 pesos; para dos, $909 pesos; para tres, $1,214 pesos y para cuatro años el precio es de $1,615 pesos.

El total de tu licencia de conducir debe de incluir el costo de la certificación para motociclistas, ya que es un documento obligatorio.

¿Qué documentos necesito para la certificación para motociclistas?

Para iniciar el trámite de la certificación y posteriormente la licencia tipo “C” en el Edomex, los motociclistas deben tener a la mano:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP

Acta de nacimiento

Es indispensable que acudas con tu motocicleta y tu casco.

¡IMPORTANTE! No dejes pasar esta oportunidad de tiempo limitado en Neza. La certificación es el primer paso para evitar multas y conducir de manera legal y segura tu motocicleta en la CDMX y el Edomex. La campaña busca incentivar la regularización y aumentar la seguridad vial en una de las zonas con mayor afluencia de motociclistas en el país. ¡Aprovecha!

