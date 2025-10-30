¿Vas a emprender? Así puedes conseguir un préstamo de 100 mil pesos con el programa Xitopehua en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO), pone a disposición de los emprendedores de la capital un préstamo para su negocio, con requisitos muy sencillos de cumplir y que puede ser de hasta 100 mil pesos.

Se trata del programa Xitopehua, que da préstamos desde los 10 hasta los 100 mil pesos, con una tasa de interés sorprendentemente baja y que se puede pagar en mensualidades bastante accesibles. Aquí en adn Noticias te contamos los detalles para que puedas acceder.

Requisitos para acceder al préstamo de hasta 100 mil pesos

Es importante que todos los interesados deben comprobar que gastarán este dinero en su emprendimiento, ya sea para adquirir materias primas, pagar salarios , remodelar instalaciones, pagar certificaciones o cualquier otra actividad.

Una vez establecido esto, las personas interesantes deben reuinir la siguiente documentación y entregarla presencialmente en el Módulo de Atención u Oficinas Centrales del FONDESO:



Identificación oficial vigente con fotografía

oficial vigente con fotografía Clave Única de Registro de Población ( CURP )

) Comprobante de domicilio vigente de la CDMX

de domicilio vigente de la Llenar los formatos proporcionados por FONDESO: Solicitud de crédito, proyecto de negocio y aviso de privacidad

Las Personas Físicas interesadas en el préstamo deben presentar la siguiente documentación:



Comrobante de domicilio vigente del negocio en la CDMX no mayor a 3 meses

de vigente del negocio en la CDMX no mayor a 3 meses Constancia de Situación Fiscal con menos de 6 meses de expedición

de con menos de 6 meses de expedición Correo electrónico, teléfono móvil

Presentar último estado de cuenta (en caso de que el crédito sea aprobado)

Los requisitos para las Personas Morales tiene algunas diferencias, las cuales se pueden encontrar en la convocatoria oficial en este link.

¿Cómo es el pago del préstamo de hasta 100 mil pesos?

Como se mencionó, la cantidad mínima a solicitar es de 10 mil pesos y la máxima de 100 mil; dependiendo del monto del préstamo, hay diferentes opciones de pago, aunque todos ellos contemplan un pago mensual.



Préstamo de 10 a 30 mil pesos: Pagar hasta en 12 meses

Préstamo de 30 a 70 mil pesos: Pagar hasta en 24 meses

Préstamo de 70 a 100 mil pesos: Pagar hasta en 36 meses

En cuanto a los intereses, en los montos menores de 30 mil pesos hay un interés del 0%; si el préstamo es superior a esa cantidad, la tasa de interés ordinaria será del 3%. Sin mencionar que también piden un pagaré como garantía, así como un aval .

✨Te invitamos a conocer los nuevos financiamientos de Fondeso.💡 Puedes consultar el siguiente enlace: https://t.co/mNv0wafOKA

Muy pronto te compartiremos cómo y dónde podrás registrarte para acceder a este servicio. pic.twitter.com/kCW7v5RMsz — Fondo para el Desarrollo Social (@FondesoCDMX) October 29, 2025

