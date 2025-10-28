Fecha límite para aprovechar el descuento del 50% en la licencia de conducir

Desde el pasado 22 de octubre y hasta el próximo domingo 30 de noviembre, las y los habitantes del estado de Morelos podrán gozar de un descuento del 50% en el trámite de la renovación de la licencia de conducir , pues el decreto fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de la entidad.

Con este descuento anunciado por el gobierno de Morelos, el precio de la renovación de la licencia para conductor de vehículo quedó en 428.85 pesos, mientras que la de motociclista terminó en un precio final de 374.57 pesos.

Murió doña Elodia, mujer afectada por las lluvias en Poza Rica, Veracruz [VIDEO] La señora Elodia protagonizó una imagen que tocó el corazón de millones de mexicanos, pero pocos días después perdió la vida

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Fechas y horarios para sacar la licencia de conducir con descuento en Morelos

Como bien se mencionó desde un inicio, será hasta el próximo domingo 30 de noviembre que las y los habitantes de Morelos podrán gozar del descuento de hasta el 50% en el trámite de la licencia de conducir .

Los horarios de atención en los módulos de la Coordinación General de Movilidad y Transporte, son de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:00 horas, mientras que sábados y domingos atienden de las 09:00 a las 14:00 horas.

Para conocer los módulos en los que se puede realizar este trámite, las y los interesados pueden ingresar al siguiente enlace para saber la ubicación exacta que esté más cercana a sus domicilios.

Requisitos para renovar la licencia de conducir en Morelos

Para poder acceder al 50% de descuento en el trámite de la licencia de conducir en Morelos, los interesados deben acudir a los módulos correspondientes con los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial

Licencia vencida

Comprobante de pago de Hacienda

Presentarse puntual a la cita, ya que no hay tolerancia

Trámites vehiculares obligatorios en Morelos

Más allá de la renovación de la licencia de conducir, es importante señalar que entre los trámites obligatorios que deben realizar las y los automovilistas, están los siguientes:

Cambio de placas

Refrendo anual

Verificación vehicular

Cambio de propietario (cuando aplique)

Baja por siniestro

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

