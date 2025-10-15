Pasos para saber si estoy dado de alta en el IMSS-Bienestar y requisitos para hacerlo

En pleno 2025 conocer si una persona está registrada ante el programa del Instituto Mexicano del Seguro Social conocido como IMSS-Bienestar es muy sencillo, pues toda la población puede revisar su estatus a través de la plataforma web oficial de la entidad de gobierno, así como con documentos vigentes.

Y es que desde que surgió este programa de salud en el 2022, el IMSS se ha encargado de brindar atención médica gratuita a todos las personas sin seguro social, esto con la finalidad de que toda la población goce del derecho a la protección de la salud.

¿Cómo saber si estoy afiliado al IMSS-Bienestar?

La primera forma de conocer el estatus vigente del registro ante el IMSS-Bienestar es ingresar a la página web del programa, a la cual puedes acceder dando clic en el siguiente enlace . Tras ello, deberás seguir los siguientes pasos:

Si aún no haces el registro, deberás completar el proceso correspondiente

Proporciona la información solicitada por el IMSS

Una vez realizado, podrás contar con el comprobante de inscripción que valida la afiliación al programa

Por otro lado, en caso de que ya se haya realizado el proceso de inscripción, podrás conocer el estatus de tu afiliación dentro de la cartilla que entrega el mismo IMSS-Bienestar. En este vendrá toda la información necesaria como nombre, visitas a los consultorios y demás.

Requisitos para el registro ante el IMSS-Bienestar

Para gozar de todos los beneficios de este programa , las y los ciudadanos deben completar los siguientes requisitos:

CURP actualizada

Identificación vigente

Fotografía tamaño infantil reciente

Correo electrónico activo

Número de contacto directo

Comprobante de sangre

Tipo de sangre

Vale la pena mencionar que el IMSS-Bienestar brinda servicios como consulta médica general y especializada, así como medicamentos e insumos médicos gratuitos, estudios de laboratorio y diagnóstico, hospitalización, vacunación, servicios de salud mental y más.

Estados de México en dónde hay IMSS-Bienestar

Hasta octubre de este 2025, los únicos estados de la República Mexicana en los que está activo este programa son los siguentes:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

CDMX

Colima

Edomex

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

