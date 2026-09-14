Virus en la CDMX: La agenda de conciertos y obras de teatro hoy 14 de septiembre

Si buscas qué hacer en la CDMX hoy 14 de septiembre, te sorprenderá saber que aún en lunes, la capital mexicana tiene una amplia oferta de conciertos y obras de teatro para que no te quedes en casa.

Si todavía no sabes qué hacer esta noche, aquí te contamos cuáles son los conciertos y obras de teatro que podrás disfrutar hoy, con horarios y sedes para que elijas tu mejor plan.

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Artistas que se presentan en el Auditorio Nacional hoy 14 de septiembre

La gran apuesta musical de este lunes es Virus, agrupación argentina que marcó la historia del rock en español y new wave con éxitos como Pronta entrega, Una luna de miel en la mano e Imágenes paganas.

La banda se presenta hoy 14 de septiembre a las 20:30 horas en el Lunario del Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes para conciertos íntimos en la CDMX. De acuerdo con Ticketmaster, todavía hay boletos disponibles para que disfrutes de una de las agrupaciones que influyeron a generaciones de bandas de rock en Latinoamérica

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Cartelera de teatro hoy 14 de septiembre

Además de los conciertos, la cartelera teatral ofrece opciones para todos los gustos, desde comedia hasta drama y suspenso. Estas son algunas de las funciones programadas para hoy en la Ciudad de México:

Defendiendo al Cavernícola con César Bono : Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas

: Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas Nuestra Isla : Foro Lucerna, a las 20:00 horas

: Foro Lucerna, a las 20:00 horas Leonardo : Teatro Milán, a las 20:30 horas

: Teatro Milán, a las 20:30 horas DAHMER: Mirando a la bestia a los ojos: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas

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