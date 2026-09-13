La noche de este domingo se registra caos en la carretera México-Puebla por el cierre a la circulación a la altura de Los Reyes Acaquilpan, Estado de México (Edomex).

El cierre a la circulación es en dirección a Ermita Iztapalapa, a consecuencia de una inundación, la cual ya provocó que varios autos se quedaran varados.

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Aguacero cae en el Estado de México

La inundación se registra cerca del kilómetro 17 y aunque en la zona ya se encuentran autoridades del municipio, se reportan largas filas, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y manejar con cuidado.

Debido a la inundación, dos automóviles están literalmente flotando, sin embargo, los conductores lograron salir sanos y salvos.

Y es que los automovilistas fueron sorprendidos por el aguacero en Los Reyes, a tal nivel de ser arrastrados por la corriente.

Circulación en la carretera México-Puebla

A pesar de la inundación, el puente vehicular que va en dirección a la Calzada Ignacio Zaragoza para incorporarse a Ermita Iztapalapa está en funcionamiento, aunque la circulación va a vuelta de rueda.

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