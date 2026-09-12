Resultados TRIS hoy sábado 12 de septiembre: Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional

¿Ya revisaste tu boleto? Este sábado 12 de septiembre, el TRIS de la Lotería Nacional vuelve a dar la oportunidad de llevarse un premio, y aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre los sorteos de hoy.

El TRIS de la suerte se juega cinco veces al día, por lo que hay varias oportunidades de ganar; si participaste en alguno de los sorteos, quédate con nosotros: en adn noticias te mantenemos al tanto de cada resultado.

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¡Ya tenemos los resultados del #TrisMedioDía No. 36623!

Número ganador: ✨5-2-6-2-1✨

Multiplicador: NO❌

¡Le deseamos mucha suerte a todos los participantes! 🤞🏽 pic.twitter.com/vXjvxFPcRR — Lotería Nacional (@lotenal) September 12, 2026

Resultados TRIS hoy sábado 12 de septiembre

Conforme se anuncien los números ganadores, los iremos actualizando en esta lista:

• Tris Medio Día: 36623 | número ganador: 5-2-6-2-1 | Multiplicador: NO

• Tris de las Tres: 36624 | número ganador: —-- | Multiplicador: –

• Tris Extra: 36625 | número ganador: —-- | Multiplicador: –

• Tris de las Siete: 36626 | número ganador: —-- | Multiplicador: –

• Tris Clásico: 36627 | número ganador: —-- | Multiplicador: –

Cada sorteo del TRIS se juega con una combinación de cinco dígitos, y a lo largo del día se celebran cinco emisiones.

¿A qué hora se anuncian los resultados del TRIS?

Si estás esperando conocer tu resultado, estos son los horarios de cada sorteo:

• TRIS Medio Día: 13:00 horas

• TRIS de las Tres: 15:00 horas

• TRIS Extra: 17:00 horas

• TRIS de las Siete: 19:00 horas

• TRIS Clásico: 21:15 horas

Aún quedan varias emisiones por delante, así que la suerte sigue en juego; eso sí, recuerda que no existe una fórmula para predecir los números: el resultado depende enteramente del azar.

¿Cómo sé si gané en el TRIS?

Cuando se publiquen los números ganadores, compara la combinación impresa en tu boleto con el resultado del sorteo en el que participaste.

También es fundamental guardar el boleto en buen estado, ya que es el único comprobante con el que podrás reclamar tu premio.

Por ahora solo queda esperar a que caigan los números de esta jornada, quién sabe, tal vez hoy sea tu día de suerte.

¿Dónde puedo cobrar mi premio del TRIS?

Si resultaste ganador, no basta con tener los números: también debes saber dónde cobrar; de acuerdo con la Lotería Nacional, los premios de hasta 9 mil 999.99 pesos brutos se pueden cobrar en cualquier agencia de la institución.

Para montos desde 3 mil pesos brutos, también puedes acudir a Banco Santander México o Scotiabank Inverlat, además, la Lotería Nacional cuenta con una ventanilla de pago de premios para estos casos.

Así que revisa bien ese boleto y cruza los dedos. Si hoy no fue tu día, no te desanimes: el TRIS vuelve a jugarse mañana, y aquí en adn noticias estaremos para contártelo.

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