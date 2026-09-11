Si todavía no tienes plan para celebrar el 15 de septiembre, Tamaulipas ya tiene una propuesta súper tentadora que estamos seguros de que te encantará.

La ciudad prepara una noche mexicana con música, tradición y un concierto que sin duda hará que más de uno viaje desde otras partes de México, sí, hablamos de la icónica e inigualable, Yuridia.

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¿Cuándo será el concierto de Yuridia por el Grito de Independencia?

Yuridia se presentará el martes 15 de septiembre de 2026, como parte de los festejos por el aniversario del inicio de la Independencia de México en Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con el programa difundido por el gobierno municipal, las actividades comenzarán desde las 18:00 horas, por lo que la celebración se extenderá durante la tarde y noche del 15 de septiembre.

La presentación de Yuridia será uno de los momentos principales de la noche, en medio de los festejos patrios y previo o posterior a las actividades protocolarias del Grito, de acuerdo con el programa del evento.

¿Dónde será el concierto de Yuridia?

El concierto de la intérprete de “Eres Mi Nada” tendrá lugar en la plaza principal Miguel Hidalgo de Reynosa, espacio que será sede de la celebración por las Fiestas Patrias y lo mejor, este emocionante evento será totalmente gratis.

Al tratarse de un evento público en el centro de la ciudad, si tienes pensado acudir, lo más recomendable es llegar con anticipación para encontrar un buen lugar y evitar complicaciones conforme avance la noche.

Así que, si estás en Reynosa o tienes pensado pasar ahí las Fiestas Patrias, ya tienes una opción para celebrar la noche del Grito: música en vivo, ambiente mexicano y un concierto sin costo.

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