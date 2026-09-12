¿No tienes plan para salir este domingo 13 de septiembre? Pues la CDMX sí tiene muchos planes para ti, que dices “para todos lados, menos para la casa”; si traes ganas de escuchar música en vivo, cantar a todo pulmón o de plano terminar el fin de semana haciendo bastante ruido, la cartelera de adn noticias tiene opciones para distintos gustos.

Así que checa qué conciertos hay en la capital este domingo, dónde serán y a qué hora empiezan para que armes tu plan con tiempo.

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¿Qué conciertos hay este domingo 13 de septiembre en CDMX?

La cartelera musical de este domingo tiene tres opciones que van desde la nostalgia hasta el punk y el rock.

Hay conciertos para quienes quieren algo más tranqui y también para quienes necesitan cerrar el fin de semana con toda la energía.

Grupo Yndio

Si lo tuyo es la nostalgia y las canciones que probablemente tus papás se saben completitas, Grupo Yndio tendrá concierto este domingo en el Teatro Metropólitan.

La presentación está programada para las 18:00 horas, así que todavía puedes aprovechar buena parte del día antes de lanzarte al Centro Histórico.

Los Vaguens

Para quienes prefieren una noche de música en un recinto más pequeño, Los Vaguens se presentarán este domingo en el Lunario del Auditorio Nacional.

El concierto comenzará a las 19:00 horas, así que es una opción bastante cómoda si quieres cerrar el fin de semana con música en vivo sin meterte a un festival de varias horas.

Vans Warped Tour

Y ahora sí, si tu idea de un domingo tranquilo es estar rodeado de guitarras, punk, rock y una buena dosis de caos musical, el Vans Warped Tour México 2026 tiene segunda jornada.

El festival continuará este domingo 13 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, después de arrancar el sábado con una cartelera de más de 90 bandas durante todo el fin de semana.

La jornada del domingo está programada para comenzar a las 12:00 horas, así que aquí sí conviene llegar con tiempo y con suficiente batería en el celular.

¿Qué eventos gratis hay en CDMX este domingo 13 de septiembre?

Y si tu cartera dice “estoy cansado jefe”, tenemos buenas noticias, pues la capital también tiene actividades que non necesariamente te harán gastar media quincena

• Nayarit en Los Pinos, con actividades culturales y gastronómicas.

• Festival del Pan Dulce Mexicano, para quienes nunca le dicen que no a un buen postre.

• Feria Nacional del Elote, con comida y antojitos para consentir el antojo.

• México canta a través del tiempo, con música mexicana.

• Kermés Patria Comunitaria, con actividades para disfrutar el ambiente de las Fiestas Patrias.

Y como varios de estos planes pueden implicar pasar buena parte del día fuera de casa, antes de elegir cuál te late más, hay algo que definitivamente tienes que revisar: ¿cómo estará el clima?

¿Cómo estará el clima en CDMX este domingo 13 de septiembre?

Si tienes planeado ir a algún evento de estos, ¡no se te olvide checar el clima!, pues para este domingo se espera un ambiente templado en la Ciudad de México, aunque las lluvias podrían aparecer durante el día, especialmente por la tarde.

Así que, si vas a lanzarte a alguno de los eventos al aire libre, mejor lleva paraguas o impermeable, porque una cosa es disfrutar el domingo y otra terminar empapado a media celebración.

¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex este domingo 13 de septiembre?

Y ojito con el Hoy No Circula, porque sí, se sabe que los domingos todos los vehículos pueden andar por la ciudad sin restricciones, pero, debido a que el sábado 12 de septiembre la CAMe, activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono, se activó el Doble Hoy No Circula para CDMX y Edomex.

La medida estará vigente de 5:00 a 22:00 horas y contempla restricciones para distintos vehículos, así que antes de salir revisa si tu auto está entre los que deberán quedarse en casa.

Entre los vehículos que no podrán circular este domingo 13 de septiembre están los autos con holograma 2, así como los vehículos con holograma 1 y placa terminación impar: 1, 3, 5, 7 o 9.

También deberán quedarse en casa los autos con holograma 0 y 00, engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8.

La restricción también aplica para vehículos sin holograma de verificación, con placas foráneas o con placas formadas por letras, que tendrán que cumplir las mismas reglas que los autos con holograma 2.

Así que ya tienes todo para armar tu domingo en CDMX: conciertos, eventos gratuitos, clima y hasta las restricciones para saber si puedes salir en coche; ahora sí, solo falta elegir plan, revisar el paraguas y esperar que la lluvia no quiera convertirse en protagonista.

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