¿Sin plan para este fin de semana? Tranquilo, que la CDMX no piensa dejar que te aburras en casa y menos un sábado, así que, checa la cartelera de adn noticias y arma tu plan.

Este 12 de septiembre hay de todo para quienes quieren salir a cantar, brincar, bailar o simplemente vivir ese momento de “qué bonito estuvo el concierto” que inevitablemente llega después de varias horas de música.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Conciertos HOY sábado 12 de septeimbfe en CDMX

Laufey

Si tu plan ideal incluye canciones para cantar con sentimiento y una atmósfera medio romántica, Laufey tiene una cita con sus fans este sábado en el Palacio de los Deportes.

La cantante se presentará como parte de A Matter of Time Tour: The Final Shows, acompañada por Amie Blu. El concierto está programado para las 20:00 horas.

La Santa Cecilia

El Teatro Metropólitan recibirá a La Santa Cecilia este sábado a las 20:00 horas.

La agrupación mexicoestadounidense llega con una propuesta que mezcla géneros como cumbia, bolero, bossa nova, tango y rock, así que aquí la playlist no se va a quedar precisamente en una sola vibra.

Inspector: Pepsi Center

La noche se pone más intensa con Inspector, que llegará al Pepsi Center con su show Only Fans.

La presentación está programada para las 20:30 horas, así que quienes traigan ganas de ska y de cantar clásicos a todo pulmón ya saben dónde tienen que estar.

Lagos

El Auditorio BB recibirá a Lagos a las 21:00 horas.

El dúo llega a la Ciudad de México con su propuesta de pop latino y un show pensado para quienes disfrutan de esas canciones que combinan melodías pegajosas con letras bastante sentimentales.

Vans Warped Tour

Y si lo tuyo es el punk, rock y música alternativa, aquí viene el evento grande del fin de semana.

El Vans Warped Tour México 2026 comenzará este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se reunirán más de 90 bandas durante dos días de música.

El evento está programado para comenzar desde las 12:00 horas y continuará también el domingo 13 de septiembre.

Entre los nombres anunciados para esta edición están Papa Roach, Say Ocean, Less Than Jake y Here Comes The Kraken, así que prepárate porque aquí la idea de “voy un ratito” probablemente no sobreviva.

¿Qué eventos gratis hay en CDMX hoy sábado 12 de septiembre?

Si la cartera ya dice “estoy cansado jefe”, pero tu cuerpo quiere salir a divertirse, hay buenas noticias: la Ciudad de México tiene varias actividades gratuitas para pasar el día sin necesidad de gastar en boletos.

Entre las opciones destaca Nayarit en los Pinos, un festival que comenzará desde las 10:00 horas y que puede ser una buena opción para conocer parte de la gastronomía, cultura y tradiciones de este estado sin salir de la capital.

Y hablando de comida, también estará el 1er Festival del Pan Dulce Mexicano, que arrancará a las 10:00 horas, mientras que la 39° Feria Nacional del Elote comenzará a las 11:00 horas.

Para quienes prefieren música y actividades culturales, a las 12:00 horas se realizará el concierto “México canta a través del tiempo”. Más tarde, la agenda continúa con la Kermés Patria Comunitaria en FARO Aragón, a las 13:00 horas, y con Códice Fest, programado para las 14:00 horas.

También a las 14:00 horas se llevará a cabo la Noche Mexicana FIV y La fiesta de los Insurgentes, con propuestas culturales y artísticas para quienes quieran aprovechar el sábado para algo diferente.

La tarde también tendrá opciones para quienes disfrutan las exposiciones. A las 16:00 horas está programada la inauguración de “Ansias de libertad”, seguida a las 16:30 horas por la inauguración de “Mi papá El Santo”.

Y si todavía tienes pila para la noche, hay dos opciones más: “Quiero ser como Pedro Infante”, a las 19:00 horas, y la función de “Vainilla” como parte de Cine en tu Ciudad, también a las 19:00 horas.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy 12 de septiembre?

Si ya estás pensando en salir a alguno de los eventos gratuitos de este sábado o los conciertos, hay algo que definitivamente debes revisar antes de agarrar la bolsa y salir de casa: el clima.

Para este sábado 12 de septiembre se espera una jornada con ambiente fresco por la mañana y temperaturas que podrían alcanzar alrededor de 23 a 25 grados Celsius, pero la lluvia seguirá siendo protagonista en la Ciudad de México.

Durante la tarde se prevén chubascos y tormentas, por lo que el paraguas puede convertirse en el accesorio menos opcional del día.

Así que, si tu plan es recorrer alguno de los festivales, conciertos o actividades culturales gratuitas que habrá en la capital, toma en cuenta que las condiciones pueden cambiar durante el día, especialmente hacia la tarde.

¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex hoy 12 de septiembre?

Y si además piensas llegar en automóvil, ojo, porque este sábado también aplica el Hoy No Circula sabatino en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este 12 de septiembre no pueden circular de las 5:00 a las 22:00 horas los vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de su placa, también tienen restricción los autos con holograma 1 y terminación de placa par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8, además de los vehículos con placas foráneas.

En cambio, los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos que cumplen con las condiciones de exención, pueden circular.

Así que ya sabes, si este sábado quieres salir sin gastar de más, la CDMX tiene planes para todos los gustos, solo revisa el clima, checa si tu auto puede circular y arma tu ruta con tiempo, porque plan gratis sí hay, solo falta decidir a cuál te vas a lanzar.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.