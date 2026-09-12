Verdes, rojas y suizas; habrá Feria de la Enchilada 2026 en Toluca

Si eres de los que disfruta de la comida, se llevará a cabo un evento astronómico imperdible, se trata de la Feria de la Enchilada que forma parte de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026.

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¿Cuándo y dónde será la Feria de la Enchilada?

Este evento se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de octubre en la delegación de San Buenaventura donde se reunirán cocineras locales que exhibirán distintas variantes del platillo desde las tradicionales verdes hasta versiones con ingredientes exóticos.

La Feria de la Enchilada tendrá un horario de las 09:00 a las 20:00 horas y albergará un escenario donde ofrecerá un espectáculo el Sonido La Changa, corredor de postres, pasillo de artesanías y zona infantil con juegos.

Enchiladas, un platillo con colores y sabores

Las enchiladas son un plato típico mexicano que se elabora bañando una tortilla de maíz en una salsa y dependiendo del estilo son los ingredientes que lleva.

Las rojas se preparan con jitomate, chile seco como ancho o guajillo, se rellenan de pollo deshebrado, papa, queso o picadillo y son famosas en el centro y norte del país.

Las verdes llevan tomate, cilantro y epazote y son rellenas de pollo o carne deshebrada.

Las suizas son como las verdes pero llevan crema y son gratinadas con queso manchego.

Las mineras están bañadas en salsa con chile guajillo, fritas en manteca de cerdo, rellenas de queso ranchero desmoronado y cebolla picada con lechuga, queso, rajas, zanahoria y papa.

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