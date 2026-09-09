Intocable en el Zócalo: Lista completa de artistas que darán concierto GRATIS el 15 de septiembre

Intocable encabezará la fiesta mexicana del Zócalo este 15 de septiembre con un concierto totalmente gratis que reunirá a miles de ciudadanos en el perímetro del Centro Histórico; sin embargo, esta no es la única opción para celebrar las fiestas patrias.
Si quieres dar el grito de una forma diferente, la CDMX tendrá disponibles varios conciertos gratuitos en distintas alcaldías. A continuación, te compartimos la cartelera de este 15 de septiembre.
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¿Cuándo estará Intocable en el zócalo CDMX?
La fiesta mexicana más grande se realiza en el Zócalo capitalino de la CDMX, tras la ceremonia oficial del Grito de Independencia. Por eso, unas horas antes, los presentes podrán disfrutar del concierto gratis de Intocable, donde la banda deleitará a su público con sus más grandes éxitos.
Así que prepárate para dar el grito pero guarda un poco de garganta para interpretar a todo pulmón temazos como: ¿Y todo para qué?, Fuerte no soy, Enséñame a olvidarte, entre otros.
En este escenario también se presentarán Mariachi de la Marina y GN, José Alfredo Jiménez (NIETO).
- Sede: Zócalo capitalino
- Hora: 21:00 horas
Lista de conciertos GRATIS en las alcaldías este 15 de septiembre
Además del Zócalo de la CDMX, varias alcaldías confirmaron que tendrán sus propias verbenas amenizadas por artistas de primer nivel. Estas son las alcaldías y los conciertos que tendrán disponibles para celebrar el 15 de septiembre:
Alcaldía Cuauhtémoc
- Conciertos: LUIS ÁNGEL “EL FLACO” Luis Ángel el Flaco, Matute Y Los Chicos N5.
- Sede: Explanada de la alcaldía
- Horario: 18:00 horas
Alcaldía Benito Juárez
- Concierto:Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter
- Sede:Explanada de la alcaldía, avenida División del Norte y Uxmal, colonia Narvarte Poniente
- Horario: A las 18:00 horas
Alcaldía Álvaro Obregón
- Concierto: 90’s Pop Tour: Kabah, JNS, Caló, Mercurio, Erik Rubín y La Sonora Dinamita
- Sede:Explanada de la alcaldía Álvaro Obregón, Calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca.
- Horario: Las actividades comenzarán desde las 12:00 p.m.
Alcaldía Miguel Hidalgo
- Concierto:Paty Cantú y Yaguarú
- Sede: Explanada de la demarcación
- Horario: DEsde las 15:00 horas
Alcaldía Xochimilco
- Concierto:El Gran Silencio, Los Mismos Reyes (Norteño Banda) y Lorenzo Negrete
- Sede: Explanada de la alcaldía, avenida Guadalupe I. Ramírez 5, colonia El Rosario
- Horario:A las 21:00 horas
Alcaldía Cuajimalpa
- Concierto:Ninel Conde, Sonido La Changa, Internacional Carro Show y Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga
- Sede:
- Horario:
Alcaldía Iztacalco
- Concierto: Juanma, Adolescentes orquesta y Edwin Luna.
- Sede:Explanada de la alcaldía
- Horario:Desde las 17:30 horas
Alcaldía Tlalpan
- Concierto: Calibre 50 y El Mimoso
- Sede:Explanada Alcaldía de Tlalpan
- Horario:19:00 horas
Magdalena Contreras
- Concierto: Grupo KingBao, Los Búhos, Grupo Playa Blanca Show, Los Yes-Yes
- Sede: Plaza Cívica de la Unidad Independencia
- Horario:Desde las 18:00 horas
Tláhuac
- Concierto: Flores de México, Edgar Jiménez, La Sonora Dinamita, Vagon Chicano
- Sede:Explanada de la Alcaldía Tláhuac
- Horario:18:00 horas
Alcaldía Iztapalapa
- Concierto: Pancho Barraza, Grupo Aroma, Sonora Altepexana, Jorge Carmona
- Sede:Explanada Jardín Cuitláhuac (antes Macroplaza), Aldama 63, esquina Ayuntamiento, San Lucas
- Horario: Desde las 15:30 horas
Alcaldía Gustavo A. Madero
- Concierto:Luis R Conriquez, Maldita Vecindad y Sonora Santanera.
- Sede: Explanada de la alcaldía
- Horario:Desde las 18:00 horas
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