Intocable en el Zócalo: Lista completa de artistas que darán concierto GRATIS el 15 de septiembre

Intocable encabezará la fiesta mexicana del Zócalo este 15 de septiembre con un concierto totalmente gratis que reunirá a miles de ciudadanos en el perímetro del Centro Histórico; sin embargo, esta no es la única opción para celebrar las fiestas patrias.

Si quieres dar el grito de una forma diferente, la CDMX tendrá disponibles varios conciertos gratuitos en distintas alcaldías. A continuación, te compartimos la cartelera de este 15 de septiembre.

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¿Cuándo estará Intocable en el zócalo CDMX?

La fiesta mexicana más grande se realiza en el Zócalo capitalino de la CDMX, tras la ceremonia oficial del Grito de Independencia. Por eso, unas horas antes, los presentes podrán disfrutar del concierto gratis de Intocable, donde la banda deleitará a su público con sus más grandes éxitos.

Así que prepárate para dar el grito pero guarda un poco de garganta para interpretar a todo pulmón temazos como: ¿Y todo para qué?, Fuerte no soy, Enséñame a olvidarte, entre otros.

En este escenario también se presentarán Mariachi de la Marina y GN, José Alfredo Jiménez (NIETO).

Sede: Zócalo capitalino

Hora: 21:00 horas

Lista de conciertos GRATIS en las alcaldías este 15 de septiembre

Además del Zócalo de la CDMX, varias alcaldías confirmaron que tendrán sus propias verbenas amenizadas por artistas de primer nivel. Estas son las alcaldías y los conciertos que tendrán disponibles para celebrar el 15 de septiembre:

Alcaldía Cuauhtémoc

Conciertos: LUIS ÁNGEL “EL FLACO” Luis Ángel el Flaco, Matute Y Los Chicos N5. Sede: Explanada de la alcaldía Horario: 18:00 horas

Alcaldía Benito Juárez

Concierto: Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter

Sede:Explanada de la alcaldía, avenida División del Norte y Uxmal, colonia Narvarte Poniente

Horario: A las 18:00 horas

🎉 ¡Este 15 de septiembre, #BJ se viste de fiesta!



Ven a la explanada de la alcaldía dar el grito y disfruta una noche llena de música, tradición y celebración.

🎤 Diego Schoening estará con nosotros. 🤩



¡Ven, trae a tu familia y amigos y celebremos juntos a México! 🇲🇽 pic.twitter.com/mxphSD9LbC — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 8, 2026

Alcaldía Álvaro Obregón

Concierto: 90’s Pop Tour: Kabah, JNS, Caló, Mercurio, Erik Rubín y La Sonora Dinamita

Sede:Explanada de la alcaldía Álvaro Obregón, Calle 10, esquina Canario, colonia Tolteca.

Horario: Las actividades comenzarán desde las 12:00 p.m.

🇲🇽¡Ya están aquí los artistas que nos acompañarán este 15 de septiembre en Álvaro Obregón!



Prepárate para una noche de música, tradición y mucho orgullo mexicano.

📅 15 de septiembre

📍 SUM#VivaÁlvaroObregón pic.twitter.com/CPFB2mcvqW — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) September 5, 2026

Alcaldía Miguel Hidalgo

Concierto: Paty Cantú y Yaguarú

Sede: Explanada de la demarcación

Horario: DEsde las 15:00 horas

'Afortunadamente no eres tú', pero sí son esas ganas de venir a la explanada de la alcaldía este 15 de septiembre para que juntos #GritemosLibertad🇲🇽 y disfrutemos de la música de @PatyCantu, Los Yaguaru, los Embajadores de la Cumbia Dinamita y muchas actividades más. ¡No… pic.twitter.com/2aux3mR1IB — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) September 7, 2026

Alcaldía Xochimilco

Concierto: El Gran Silencio, Los Mismos Reyes (Norteño Banda) y Lorenzo Negrete

Sede: Explanada de la alcaldía, avenida Guadalupe I. Ramírez 5, colonia El Rosario

Horario:A las 21:00 horas

Alcaldía Cuajimalpa

Concierto: Ninel Conde, Sonido La Changa, Internacional Carro Show y Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga

Sede:

Horario:

Alcaldía Iztacalco

Concierto: Juanma, Adolescentes orquesta y Edwin Luna.

Sede:Explanada de la alcaldía

Horario:Desde las 17:30 horas

Alcaldía Tlalpan

Concierto: Calibre 50 y El Mimoso

Sede:Explanada Alcaldía de Tlalpan

Horario:19:00 horas

¡EL 15 DE SEPTIEMBRE SE VIVE EN TLALPAN! 🇲🇽❤️ https://t.co/PkzUoEZS1b — Alcaldía Tlalpan (@TlalpanAl) September 7, 2026

Magdalena Contreras

Concierto: Grupo KingBao, Los Búhos, Grupo Playa Blanca Show, Los Yes-Yes

Sede: Plaza Cívica de la Unidad Independencia

Horario:Desde las 18:00 horas

Tláhuac

Concierto: Flores de México, Edgar Jiménez, La Sonora Dinamita, Vagon Chicano

Sede:Explanada de la Alcaldía Tláhuac

Horario:18:00 horas

Alcaldía Iztapalapa

Concierto: Pancho Barraza, Grupo Aroma, Sonora Altepexana, Jorge Carmona

Sede:Explanada Jardín Cuitláhuac (antes Macroplaza), Aldama 63, esquina Ayuntamiento, San Lucas

Horario: Desde las 15:30 horas

Alcaldía Gustavo A. Madero

Concierto: Luis R Conriquez, Maldita Vecindad y Sonora Santanera.

Sede: Explanada de la alcaldía

Horario:Desde las 18:00 horas

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