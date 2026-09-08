Resultados TRIS hoy martes 8 de septiembre: estos son los números ganadores de la Lotería Nacional

Si jugaste hoy martes 8 de septiembre al Tris de la Lotería Nacional, seguramente ya quieres saber si alguno de tus números resultó ganador de los cinco sorteos se realizan durante el día y las combinaciones se publican conforme termina cada extracción.

En ADN Noticias puedes consultar los resultados del Tris y regresar más tarde para revisar las combinaciones que todavía estén pendientes.

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¡Resultados del #TrisExtra No. 36605!

Números ganadores: ✨4-2-7-2-4 ✨

Multiplicador: ❌ NO

¡Que seas el próximo afortunado! 🤩 pic.twitter.com/Z9RNE8HIsk — Lotería Nacional (@lotenal) September 8, 2026

Resultados del Tris hoy 8 de septiembre

Por ahora, este es el resultado confirmado del primer sorteo del día:

• Tris Medio Día: 36603 | número ganador: 3-4-4-8-2 | Multiplicador: NO

• Tris de las Tres: 36604 | número ganador: 8-5-0-6-4 | Multiplicador: NO

• Tris Extra: 36605 | número ganador: 4-2-7-2-4 | Multiplicador: NO

• Tris de las Siete: En Proceso

• Tris Clásico: En Proceso

¿A qué hora salen los resultados del Tris?

El Tris tiene cinco sorteos cada día, distribuidos en diferentes horarios:

• Medio Día: 13:00 horas

• De las Tres: 15:00 horas

• Extra: 17:00 horas

• De las Siete: 19:00 horas

• Clásico: 21:15 horas

Cada extracción cuenta con un número de sorteo distinto, así que revisa cuál corresponde a la jugada que realizaste.

¿Cómo saber si ganaste en el Tris?

Compara los cinco dígitos de tu boleto con la combinación ganadora del sorteo en el que participaste; también revisa si tu jugada incluye Multiplicador, ya que esta opción puede modificar el premio.

Los resultados de Tris Extra, De las Siete y Clásico se añadirán a esta información conforme sean publicados.

Si tu boleto sigue en la cartera, todavía no lo des por perdido: puede que el sorteo que estás esperando aún no haya sido publicado.

¿Cómo saber cuánto puedes ganar en el Tris?

El premio depende de la modalidad que hayas elegido y del monto de tu apuesta; por ejemplo, con $1, una jugada Directa de 5 puede pagar hasta $50 mil, mientras que una Directa de 4 puede otorgar hasta $5 mil y una Directa de 3, hasta $500.

También existen opciones como Par Inicial, Par Final, Número Inicial y Número Final, con premios de hasta $50 y $5 por cada peso jugado, respectivamente.

Y ahora sí, toca la parte más emocionante, revisar el boleto con un ojo abierto y otro cerrado y si tus números aparecieron, ¡felicidades! Si no, siempre queda la clásica frase de consolación: “para la próxima sí”.

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