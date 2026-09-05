¿Ya tienes tu outfit listo para el Festival Arre 2026, pero todavía no revisas qué puedes llevar? Gentil lector, hazlo antes de salir de casa, porque llegar hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez para descubrir que algo de tu bolsa no puede entrar sería una tragedia innecesaria.

Este fin de semana se llevará a cabo el Arre y, antes de lanzarte a cantar con Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Eslabón Armado, Los Dos Carnales y demás artistas, hay que hacer una última revisión de la mochila.

El festival tiene una lista oficial de objetos permitidos y prohibidos, así que aquí te contamos qué cosas debes dejar en casa si no quieres que se queden en el filtro de seguridad.

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¿Qué objetos están prohibidos en el Festival Arre 2026?

Primero lo importante, el acceso al festival incluye una revisión estilo aeropuerto, en la que pueden revisar tus bolsas, bolsillos e incluso pedirte que retires los zapatos; así que mejor no intentes aplicar la de “a ver si no se dan cuenta”, porque sí se den cuenta.

Entre los objetos que NO están permitidos se encuentran:

• Cámaras profesionales, incluyendo aquellas con lentes extensibles o que puedan cambiarse.

• Equipo profesional de grabación de video o audio.

• Palos para selfies, GoPro, tripiés y accesorios para cámaras.

• Pilas, aunque sí están permitidas las baterías externas para celulares.

• Laptops, iPads, tabletas y lectores electrónicos.

• Cigarros, cajetillas, encendedores y vapes.

• Comida y bebidas.

• Paraguas o sombrillas.

• Medicamentos de venta libre.

• Cadenas largas o joyería con picos.

• Armas.

• Drones.

• Aerosoles.

• Rayos láser y luces químicas.

• Drogas o sustancias ilegales.

Así que si estabas pensando en llevar el paraguas “por si llueve”, mejor busca otra opción, porque el Arre no permite ingresar con sombrillas ni paraguas.

Y ojo con los medicamentos, pues el festival sí permite medicamentos con receta, pero los de venta libre están dentro de la lista de objetos que no jalan.

¿Qué sí puedes llevar al Festival Arre?

No todo son malas noticias, pues hay varios objetos que sí puedes meter al festival para sobrevivir dignamente a varias horas de música, calor, baile y esperemos que no lluvia.

Entre los objetos permitidos están:

• Sombreros y gorras.

• Lentes de sol.

• Baterías externas para celular.

• Tapones para los oídos.

• Toallas y tampones, siempre que sean piezas individuales cerradas.

• Medicamentos con receta.

• Binoculares sin láser, sujetos a revisión.

• Maquillaje en polvo.

• Gel antibacterial en envases de máximo 100 ml.

• Cámaras no profesionales, incluidas instantáneas y desechables.

• Banderas sin asta, de máximo un metro de largo.

• Bloqueador solar en envases de máximo 100 ml.

• Ponchos.

• Termos vacíos.

Así que, si quieres ir preparada, bloqueador, batería portátil, lentes, gorra y un termo vacío pueden ser mejores aliados que llenar la bolsa de cosas que terminarán confiscadas en la entrada.

#BoletínSSC | #OperativoDeSeguridad | #EventoMasivo | Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de participantes y asistentes al festival “@FestivalArre Black 2026”, que se realizará los días 5 y 6 de septiembre del presente año, la #SSC de la #CiudadDeMéxico… pic.twitter.com/3p67aBNI7p — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 4, 2026

¿Qué tamaño de bolsa puedes llevar al Festival Arre 2026?

Y si tu plan es llegar con tus zapatillas bien puestas, pero llevar unos tenis de emergencia porque sabes que tus pies eventualmente van a pedir vacaciones, hay buenas noticias: sí puedes llevar calzado adicional, pero el detalle está en dónde lo vas a guardar.

Para entrar al Festival Arre 2026, se permiten bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento y bolsas de mano de máximo 30 x 30 centímetros; también están permitidas las cangureras, aunque todas estarán sujetas a revisión en los accesos.

Así que sí puedes aplicar la estrategia de “primero divina, después cómoda”: lleva tus zapatillas puestas y guarda tus zapatos cómodos en una bolsa que cumpla con las medidas.

Eso sí, evita llevar una mochila enorme “por si acaso”, porque entre más cosas quieras meter, más probabilidades hay de que algo no pase el filtro, mejor lo indispensable y a disfrutar el Arre sin cargar media casa.

¿Qué pasa si llevas un objeto prohibido?

Aquí viene el momento de “mejor hubiera revisado la lista antes de salir de casa”, ya que, si llegas al Festival Arre con algún objeto que está prohibido, tendrás que pasar por el filtro de seguridad y el acceso puede ser negado.

Así que mejor no te arriesgues con el clásico “seguro sí me dejan pasar”, porque podrías terminar regresando a dejar el objeto antes de poder entrar.

¿A qué hora puedes ingresar al Festival Arre 2026?

Si ya estás contando las horas para lanzarte al Festival Arre 2026, apunta esto: las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez abrirán desde las 2:00 de la tarde los dos días, 5 y 6 de septiembre.

Así que ya sabes, si este domingo vas al Festival Arre 2026, arma tu plan con tiempo, revisa qué quieres ver y, sobre todo, prepara los pies para una buena dosis de música.

Entre regional mexicano, baile y grandes presentaciones, el Autódromo Hermanos Rodríguez promete una jornada larga, así que más vale llegar preparado que terminar diciendo “¿por qué no traje zapatos cómodos?”.

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