¿Te imaginas viajar hasta Egipto y que, justo cuando estés frente a las pirámides, el Sol decida hacer un pequeño acto de magia y desaparecer por unos minutos? Sería sorprendente y eso es justamente lo que pasará en tierras egipcias.

Y es que, el universo prepara un espectáculo que sin duda no te puedes perder y que no se repetirá hasta 2034, sí, hablamos de un Eclipse Solar Total; así que, si eres fan de la astronomía, te encanta observar el cielo o simplemente eres de los que no se pierden ningún fenómeno cósmico, este evento tiene que estar en tu calendario.

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¿Cuándo será el eclipse solar de 2027?

El eclipse solar total será el 2 de agosto de 2027 y podrá observarse en distintos puntos de Egipto, en las zonas ubicadas dentro de la franja de totalidad, la Luna cubrirá por completo al Sol y el cielo se oscurecerá durante varios minutos.

En Luxor, uno de los puntos más atractivos para observar el fenómeno, la totalidad alcanzará aproximadamente 6 minutos con 22 segundos; en el oasis de Siwa durará alrededor de 5 minutos con 31 segundos.

Y sí, falta casi un año, pero si algo nos ha enseñado el tiempo es que agosto llega antes de lo que uno quisiera, así que Egipto ya comenzó a preparar el terreno.

Egipto prepara todo para recibir a turistas por el eclipse solar 2027

El gobierno de Egipto ya creó un comité especial para organizar las actividades relacionadas con el eclipse solar total 2027 y preparar la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

La estrategia contempla identificar sitios adecuados para observar el fenómeno, acondicionar servicios básicos y coordinar aspectos relacionados con la seguridad, el transporte y la atención de los turistas.

Las autoridades también analizan las opciones de transporte para facilitar el traslado de quienes quieran llegar a las zonas de observación, incluido el uso de vuelos internos y transporte terrestre.

La idea es que quienes viajen a Egipto puedan incluir el eclipse dentro de sus recorridos turísticos y aprovechar su estancia para conocer los atractivos de la región.

¿Por qué Luxor será uno de los mejores lugares para ver el eclipse?

Luxor tiene un ingrediente que hace todavía más atractiva la experiencia, además del eclipse, ofrece algunos de los sitios arqueológicos más famosos de Egipto.

La ciudad alberga lugares como los templos de Luxor y Karnak, el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, el templo de Hatshepsut y los Colosos de Memnón.

Pero hay otro detalle que explica el interés de los viajeros; Luxor estará dentro de la franja de totalidad y tendrá una de las duraciones más largas del eclipse, con poco más de seis minutos.

Por eso, las autoridades egipcias ya trabajan en la organización de puntos de observación y en la coordinación de los servicios necesarios para recibir a quienes lleguen específicamente por el fenómeno.

¿Cuándo volverá a verse otro eclipse solar total en Egipto?

Aquí viene el dato para quienes estén pensando: “Bueno, si no voy en 2027, ya habrá otra oportunidad”.

Sí, pero habrá que esperar algunos años, ya que el siguiente eclipse solar total visible en Egipto ocurrirá el 20 de marzo de 2034.

De acuerdo con los cálculos de NASA, ese fenómeno también cruzará parte del territorio egipcio, aunque la totalidad será considerablemente más corta que la de 2027.

Así que, si alguna vez has querido ver un Eclipse Solar Total, 2027 podría ser tu momento y Egipto ya prepara el escenario y el cielo pondrá el espectáculo; solo faltará decidir desde dónde quieres verlo.

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