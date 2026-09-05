Resultados Tris hoy sábado 5 de septiembre: Estos son los números ganadores de la Lotería Nacional

Si este sábado decidiste ponerle un poquito de fe a tus números de la suerte, llegó la hora de sacar el boleto y cruzar los dedos con los resultados del del TRIS de la Lotería Nacional.

La jornada comienza con el Tris Medio Día y continúa con los sorteos De las Tres, Extra, De las Siete y Clásico, así que, si jugaste hoy, guarda bien tu boleto porque aquí iremos reuniendo las combinaciones ganadoras conforme sean publicadas oficialmente.

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Resultados disponibles del sorteo #TrisMediodía No. 36588

Números ganadores: ✨7-0-4-2-7✨

Multiplicador: NO ❌

¡Gracias por jugar con nosotros y mucha suerte en el próximo! 🤞🏽 pic.twitter.com/Blyedfr3tz — Lotería Nacional (@lotenal) September 5, 2026

Resultados Tris hoy sábado 5 de septiembre de 2026

Si ya revisaste tus números de la suerte, pero todavía sientes que al universo le faltó mandar una señal, siempre queda una opción: preguntarle al tarot.

Porque una cosa es revisar el resultado oficial y otra muy distinta intentar descubrir si las cartas tenían algún spoiler escondido.

Ahora sí, después de invocar a la suerte, a los astros y hasta al tarot, vamos con lo importante: estos son los números ganadores del Tris de este sábado 5 de septiembre.

Estos son los sorteos programados para este sábado:

• Tris Medio Día: 36588 | número ganador: 7-0-4-2-7 | Multiplicador: NO

• Tris de las Tres: En Proceso

• Tris Extra: En Proceso

• Tris de las Siete: En Proceso

• Tris Clásico: En Proceso

Los números se actualizarán conforme la Lotería Nacional publique cada resultado oficial.

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy?

Los cinco sorteos del Tris se realizan en diferentes horarios durante este sábado:

• Tris Medio Día: 13:00 horas

• Tris de las Tres: 15:00 horas

• Tris Extra: 17:00 horas

• Tris de las Siete: 19:00 horas

• Tris Clásico: 21:00 horas

Por eso, si estás buscando todos los números ganadores desde temprano, tendrás que regresar conforme avance la jornada, porque no todos se publican al mismo tiempo.

¿Cómo saber si ganaste en el Tris?

Una vez publicado el resultado, compara los números de tu boleto con la combinación ganadora del sorteo correspondiente y revisa si cuenta con Multiplicador.

La Lotería Nacional explica que en el Tris se eligen cinco dígitos al azar para formar una combinación de cinco cifras y dependiendo de la modalidad que hayas jugado y de la coincidencia con tu boleto, puedes obtener un premio.

Así que todavía no guardes el boleto en el cajón del “ya ni modo”, primero revisa bien los resultados del TRIS hoy 5 de septiembre y, quién sabe, quizá este sábado la suerte sí decidió ponerse de tu lado.

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