¿Qué hacer el 6 de septiembre en CDMX? Festival Arre, eventos gratis, clima y Hoy No Circula

Si creías que por ser domingo la diversión ya había terminado, tenemos noticias para ti: la CDMX todavía trae pila y este domingo 6 de septiembre la música será una de las grandes protagonistas y el evento que se llevará buena parte de los reflectores será el Festival Arre 2026.

Y si tu cartera ya te está diciendo “por favor, ten piedad”, también hay eventos y actividades gratuitas para salir, divertirte y no dejar media quincena en el intento.

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Conciertos para hoy 6 de septiembre en CDMX

Festival Arre 2026

El Festival Arre tendrá su segundo día de actividades este domingo y desde la tarde comenzarán las presentaciones en los diferentes escenarios.

La jornada arrancará con artistas como Destino, Juanchito y Damaris Bojor, para después dar paso a algunos de los nombres más esperados del cartel.

En el escenario Hacienda Pepsi Black estarán Destino, La Sonora Dinamita, Los 2 de la S, Mi Banda El Mexicano, Los Dos Carnales, El Mimoso, Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana.

Uno de los momentos más esperados será el de Alejandro Fernández, quien tiene programada su presentación de 22:35 a 00:05 horas.

Después llegará Los Tucanes de Tijuana, quienes cerrarán este escenario con un show de 00:30 a 01:30 horas.

En el escenario Tecate también habrá una fuerte presencia de regional mexicano, con actuaciones de Juanchito, Eddy Marcos, Villalobos, Nueva H, Clave Especial, Víctor Mendívil y Eslabón Armado, cuya presentación está programada de 22:55 a 23:55 horas.

El Little Caesars tendrá una programación con Damaris Bojor, Kakalo, Franco Rey, Delilah, El Junte Sabanero y Pasabordo; mientras que la Pista de Baile By Tecate y el Saloon Pepsi Black también tendrán música durante la tarde y parte de la madrugada.

¿A qué hora empieza el Festival Arre del domingo?

Las actividades del segundo día comenzarán desde las 16:00 horas en algunos de los escenarios, aunque las presentaciones principales se concentrarán durante la tarde y noche.

El sitio oficial del festival también cuenta con información sobre el mapa, horarios y cómo llegar, por lo que resulta recomendable revisarla antes de acudir.

David Byrne

Pero el Festival Arre no será la única opción para disfrutar de música en vivo este domingo.

David Byrne llegará al Teatro Metropólitan como parte de su gira Who Is The Sky? Tour; el músico y exintegrante de Talking Heads tendrá su tercera presentación en la CDMX este 6 de septiembre a las 21:00 horas.

¿Qué eventos gratis hay el 6 de septiembre en CDMX?

¿Domingo, quincena todavía lejos y la cartera ya está pidiendo auxilio? No te preocupes, porque este 6 de septiembre la CDMX tiene varios planes gratis para salir de casa sin terminar llorando cuando revises tu cuenta bancaria.

Desde música en vivo y cultura japonesa hasta teatro, talleres y actividades para toda la familia, hay opciones para armar plan con amigos, pareja o incluso para salir a despejarte tú solito.

Estas son algunas actividades que puedes disfrutar sin pagar entrada:

Natsu Matsuri en el FARO Indios Verdes

El Natsu Matsuri llevará la cultura de Japón y Corea al FARO Indios Verdes con presentaciones artísticas, música, talleres y un bazar cultural. La actividad será gratuita y continuará durante este domingo 6 de septiembre.

Las actividades del segundo día comenzarán alrededor de las 11:30 horas, con presentaciones de música, danza y otras expresiones de la cultura coreana.

Dónde: FARO Indios Verdes, Av. Huitzilihuitl 51, Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero.

Entrada: gratuita.

Concierto del Coro Fuego Nuevo y Coro en Cuauhtémoc

Si buscas música en vivo, el Museo Nacional de Culturas Populares tendrá un concierto gratuito con el Coro Fuego Nuevo de Iztapalapa y el Coro en Cuauhtémoc, agrupaciones del Programa de Orquestas Juveniles y Coros de la CDMX “Fernando Lozano”.

La presentación será este domingo 6 de septiembre a las 12:00 horas, en el Patio Jacarandas del museo.

Dónde: Av. Miguel Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán.

Entrada: libre.

Música mexicana en el Antiguo Palacio del Arzobispado

Para quienes quieran disfrutar de música mexicana durante el mes patrio, el Museo de Arte de la SHCP tendrá un concierto con Rosa María Diez, cantante solista de Ópera de Bellas Artes, y el pianista Enrique Bárcena.

La presentación está programada para el domingo 6 de septiembre a las 12:00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y media.

Dónde: Moneda 4, Centro Histórico de la CDMX.

Entrada: gratuita.

Concierto gratuito de Centzontli en el Cenart

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) también tendrá una opción para los amantes de la música; se trata de Centzontli, un ensamble juvenil de alientos y percusiones que ofrecerá un recorrido por géneros clásicos, populares y tradicionales.

El concierto será el domingo 6 de septiembre a las 13:30 horas en el Auditorio Blas Galindo.

Dónde: Av. Río Churubusco 79, Coyoacán.

Entrada: libre.

Taller de constelaciones en el Museo de Historia Natural

Si buscas un plan diferente, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental tendrá el taller “Constelaciones”, en el que los asistentes podrán aprender a identificar y leer el cielo con apoyo del colectivo CosmoKat.

La actividad será este domingo 6 de septiembre de 13:00 a 16:00 horas y es de entrada libre.

Dónde: Plazoleta del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

“Un banquete para el difunto Don Quijote” en el Cenart

Para cerrar la lista está esta propuesta de teatro, circo, magia, máscaras y títeres. “Un banquete para el difunto Don Quijote” llevará al público al universo de Cervantes a través de un espectáculo familiar.

La función será el domingo 6 de septiembre a las 12:00 horas en la Plaza de las Artes del Cenart y tendrá entrada libre.

Dónde: Av. Río Churubusco 79, Coyoacán.

¿Cómo estará el clima hoy 6 de septiembre en CDMX?

Si ya sabes qué hacer este 6 de septiembre en la CDMX, no te dejes engañar por el cielo, pues septiembre sigue en su etapa de “hoy lluevo porque quiero”, así que se espera una jornada con ambiente fresco, cielo nublado y posibilidad de lluvias durante el día.

Las temperaturas estarán aproximadamente entre 13 y 22 °C, por lo que tampoco hace falta salir vestido como si fueras al Polo Norte.

Eso sí, una chamarrita y el paraguas pueden convertirse en tus mejores decisiones del día.

Y si vas al Festival Arre, mucho ojo, porque seguramente vas a pasar varias horas al aire libre, así que mejor llevar algo para protegerte de la lluvia, pues una cosa es cantar a todo pulmón y otra hacerlo con los calcetines empapados.

¿Qué autos no circulan hoy 6 de septiembre en CDMX y Edomex?

Aquí tenemos una buena noticia para quienes piensan salir en coche, este domingo 6 de septiembre no hay Hoy No Circula, por lo que los vehículos pueden circular normalmente en CDMX y Edomex.

Así que puedes ir preparando las llaves y decirle al coche: “hoy sí sales, campeón”; eso sí, si tu destino es el Festival Arre, revisa el tráfico antes de arrancar, porque que el coche pueda circular no significa que el tráfico vaya a dejarte llegar en cinco minutos.

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