El lugar en CDMX que tiene pizza de sushi con toque mexicano

La comida en cualquier parte del mundo forma parte de la cultura y algunos de los platillos más comunes son la pizza y el sushi y en la CDMX crearon la Pizzushi pero con un toque mexicano.

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Crean pizza de sushi con toque mexicano

El restaurante Sushi Hoko-Ki creó cuatro pizzas de sushi saladas y tres dulces combinando lo mejor de la comida italiana, japonesa y mexicana.

La pizzushi quesito esta cubierta de queso ranchero natural, champiñones fileteados acompañados del rollo quesito, con quelites, albahaca, aceite de oliva y ajonjolí tostado. Tiene un precio de 162 pesos la individual y 279 la familiar.

Otra opción es la pizzushi conito que esta cubierta de queso ranchero, champiñones acompañada del rollo conito. Cuesta 147 pesos la individual y 249 pesos la familiar.

Pizzushi y cerveza (Itandehui Cervantes)

Pizzushi exótico esta cubierta de queso ranchero al chipotle con notas cremosas y ahumadas ligeramente picantes acompañada de un mix de quelites, albahaca, aceite de oliva y ajonjolí tostado. Tiene un precio de 147 pesos la individual y 249 pesos la familiar.

La pizzushi rollo arrachera esta cubierta de queso ranchero al chipotle con pimientos salteados, cebolla, aguacate y chiles toreados con un mix de lechugas, aceite de oliva y ajonjolí tostado. Cuesta 147 pesos la individual y 249 pesos la familiar.

Pizza con sushi y clericot (Itandehui Cervantes)

Pizzas dulces

Ahora que si lo tuyo es el dulce, no te puedes perder la pizzushi Fruko-ki que es una masa delgada horneada, cubierta de queso crema dulce, mango, fresa y kiwi.

La pizzushi de frutos rojos esta integrada por una masa delgada con queso crema y mermelada de frutos rojos.

Otra opción es la avellana-plátano que tiene crema dulce de avellanas y cacao acompañada de plátano macho frito.

Cada una tiene un precio de 99 pesos y solo hay opción individual.

Sushi Hoko-Ki se encuentra ubicado en José de Emparán 9 en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Pizza dulce de fresa (Itandehui Cervantes)

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