Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Amy Navarrate, excandidata del PVEM a la alcaldía de Matías Romero

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca conformó el asesinato de Amy Navarrete Arriola, quien fue candidata a la presidencia municipal de Matías Romero por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), durante la noche del martes 8 de septiembre.

También fallecieron dos hombres durante el ataque, uno de ellos fue identificado con las siglas F.M.M., presunto fotógrafo; mientras que la segunda persona aún sigue sin ser reconocida.

“De acuerdo con los datos preliminares, un individuo habría realizado las detonaciones de manera directa contra las víctimas”, se pudo leer en el comunicado oficial.

Inicia Fiscalía de Oaxaca investigaciones tras agresión armada en Paso Guayabo, Matías Romero



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desplegó las primeras acciones ministeriales y actos de investigación, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec,… pic.twitter.com/iUYd6NRsAR — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) September 9, 2026

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Móvil del asesinato de Amy Navarrate, excandidata en Matías Romero, Oaxaca

Las autoridades se encuentran realizando la investigación; sin embargo, refieren que el ataque con arma de fuego ocurrió en medio de la celebración tradicional de Lavado de Ollas, la cual se lleva a cabo en la comunidad de Paso Guayabo.

Posteriormente y ante el aviso, elementos de la Fiscalía y de seguridad nacional acudieron a la zona para procesar la escena del crimen, llevar a cabo el levantamiento de cuerpos, así como comenzar las indagatorias para conocer por qué se realizó el ataque y dar con los responsables.

“Tras estos hechos, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad desplegaron un operativo y reforzaron las labores de patrullaje y vigilancia preventiva en la zona”, finalizó el comunicado.

Hasta el momento, es de conocimiento público que los agresores habrían huido en una camioneta, pero no se tienen más datos del hecho.

¿Quién era Amy Navarrate Arriola, la excandidata del PVEM en Oaxaca?

Navarrete Arriola era una política y maestra en Derecho originaria de Matías Romero, Oaxaca, la localidad que buscó gobernar en las elecciones de 2024 y que, de acuerdo a medios locales, buscaba repetir la postulación durante los comicios del próximo año, aunque ahora con el Partido Acción Nacional (PAN).

Es importante mencionar que en 2021 el esposo de Amy Navarrete, Enrique Pacheco, fue asesinado; sin embargo, hasta el momento no se ha mencionado si ambos delitos tienen relación.

Tras el asesinato, el gobernador Salomón Jara Cruz condenó el hecho e instruyó a la policía a mantener presencia y coordinación en la zona.

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