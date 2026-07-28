Fecha en la que inicia el Festival Internacional de Chile en Nogada 2026 en Puebla

Este 2026 es el 25 aniversario del Festival Internacional de Chile en Nogada en San Nicolás de los Ranchos y durante cuatro fines de semana podrás deleitar con este platillo de temporada que ha conquistado a paladares mexicanos y extranjeros.

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¿Cuándo empieza el Festival Internacional de Chile en Nogada 2026?

Aunque el chile en nogada es un platillo que se come para celebrar la Independencia de México, unas semanas antes comienzan a venderlo y Puebla echará la casa por la ventana:

El 1 y 2 de agosto comienza el Festival Internacional de Chile en Nogada 2026 y la temática será de circo.

Para el 8 y 9 de agosto el tema será medieval, el 15 y 16 folclor y finalmente el 22 y 23 habrá vuelos en globos aerostáticos y papalotes.

Los chiles en nogada que podrán probar los asistentes al festival son elaborados con ingredientes tradicionales como la nuez de castilla, manzana panochera, durazno criollo y pera lechera. Así que no dejes pasar esta oportunidad de disfrutar de un manjar.

¿Cómo llegar a San Nicolás de los Ranchos, Puebla?

Para llegar a San Nicolás de los Ranchos debes llegar primero a Cholula. Del centro puedes tomar un autobús que vaya a San Pedro/San Andrés Cholula. De ahí deberás tomar una combi local que vaya hacia Nealtican y San Nicolás de los Ranchos, el trayecto tiene una duración de entre 1 y 2 horas.

Desde la CDMX la forma más sencilla es en autobús y tiene un precio de entre 300 y 500 pesos. En coche es más barato y gastas entre 200 y 250 pesos.

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