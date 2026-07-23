Belinda, Danna y Kenia OS: Así nació la polémica que terminó en amenazas

Belinda, Danna y Kenia OS volvieron a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales, aunque esta vez no fue por un lanzamiento musical, si no por una supuesta rivalidad.

Las redes sociales estallaron después de que Belinda hablara sobre la colaboración que prepara con Danna Paola. Sus declaraciones fueron interpretadas por algunos usuarios como una indirecta hacia Kenia OS, lo que reavivó rumores sobre una supuesta rivalidad entre las tres artistas.

¿Cómo comenzó la polémica entre Belinda, Danna y Kenia OS?

La controversia surgió durante una entrevista concedida por Belinda para la edición de agosto 2026 de Vogue México y Latinoamérica, en donde habló sobre el sencillo que prepara junto a Danna.

Durante la conversación, la cantante aseguró que en México nunca se habían reunido “dos pop stars” para lanzar una colaboración y agregó que, en muchas ocasiones, “los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos”.

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Estas declaraciones fueron tomadas a mal por los fans de Kenia Os, quienes mencionaron que la Belinda ya había colaborado con la intérprete de “Malas Decisiones” con el tema “Jackpot”.

En pocas horas, la conversación se trasladó a X, Instagram y TikTok, donde comenzaron las comparaciones entre las tres artistas y se generó una fuerte discusión entre sus seguidores.

¿Belinda y Danna Paola sacaron a Kenia Os de su colaboración musical?

La polémica se intensificó aún más, luego de que los fans recordaran un proyecto que ilusionó a miles de personas.

En octubre de 2024, Belinda, Danna y Kenia OS participaron juntas en un especial de Apple Music, donde revelaron que preparaban una colaboración.

Durante aquella conversación, Danna incluso anunció con entusiasmo: “Se confirma que viene una canción de la trinidad del pop mexicano...”.

El anuncio provocó gran expectativa entre los seguidores de las tres cantantes; sin embargo, el sencillo nunca fue publicado.

Durante meses surgieron rumores sobre una posible pelea entre ellas, pero en junio de 2026 Kenia OS explicó que el proyecto se detuvo por cuestiones administrativas relacionadas con las disqueras, mientras que Danna también atribuyó el retraso a procesos internos y no a diferencias personales.

Belinda denuncia recibir amenazas por parte de fans de Kenia Os

La polémica escaló rápidamente y Belinda reveló que comenzó a recibir amenazas de muerte debido a las interpretaciones de sus declaraciones.

A través de su canal de difusión en Instagram, la cantante aseguró que nunca buscó minimizar la trayectoria de Kenia OS ni hacer sentir menos a ninguna artista.

“Jamás pensé recibir amenazas de muerte por algo que jamás dije con la intención que están interpretando”.

Belinda explicó que sus palabras hacían referencia únicamente al proyecto que prepara junto a Danna, ya que ambas comenzaron sus carreras desde niñas y, pese a coincidir durante años en la industria, nunca habían grabado una canción juntas.

Además, reiteró que siente admiración y respeto por Kenia OS y pidió detener las comparaciones entre mujeres dentro de la industria musical.

“Nunca ha sido mi intención hacer sentir menos a ninguna mujer; al contrario, siempre he apoyado el talento femenino”.

Danna también pidió detener el hate

Horas después, Danna compartió un comunicado en sus historias de Instagram para pronunciarse sobre la controversia.

La cantante aseguró que diariamente enfrenta críticas, comparaciones y ataques en redes sociales, por lo que hizo un llamado a sus seguidores para no alimentar campañas de odio.

“Cancelar, acosar o amedrentar solo perpetúa el discurso de violencia que durante tanto tiempo ha existido”.

Asimismo, pidió responder siempre desde el respeto y recordó que “hay lugar para todas” dentro de la industria musical.

Danna también confirmó que su esperada colaboración con Belinda continúa en marcha y será presentada próximamente.

¿Kenia OS respondió a la polémica?

Hasta el momento, Kenia OS no ha emitido un pronunciamiento sobre la controversia que surgió tras la entrevista de Belinda ni sobre la discusión entre fandoms.

Sin embargo, anteriormente explicó que la colaboración con Belinda y Danna no se canceló por una pelea, sino por cuestiones administrativas relacionadas con las disqueras, por lo que, hasta ahora, ninguna de las tres artistas ha confirmado la existencia de una rivalidad.

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