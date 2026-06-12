Vuelve a Rosarito el Baja Beach Fest 2026 con Anuel AA, Ozuna y Edén Muñoz en la playa: cartel completo y precios

Cada verano, miles de fanáticos se reúnen en Playas de Rosarito, Baja California, para disfrutar de tres días de conciertos frente al mar. El Baja Beach Fest, uno de los festivales más importantes de música urbana y latina en México, cumple su octava edición en 2026 y tendrá lugar del viernes 7 al domingo 9 de agosto.

El cartel mezcla reguetón, música latina y electrónica con más de 40 artistas confirmados, entre los que resaltan Anuel AA, Ozuna y Edén Muñoz. Las entradas ya están a la venta, estos son los precios.

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¿Cuánto cuestan los boletos del Baja Beach Fest 2026 y cómo conseguirlos?

La venta oficial del Baja Beach Fest 2026 inició el 26 de marzo en la página oficial del evento (bajabeachfest.com) con diferentes opciones.

Los precios de los pases de 3 días son:

GA de 3 días: 409 dólares

409 dólares GA+ de 3 días: 469 dólares

469 dólares VIP de 3 días: 899 dólares

Un dato importante es que las opciones de 3 días en La Playa ya están agotadas.

En tanto, los pases de 3 días con paquete Baja incluyen un número limitado de pases rápidos para la frontera de San Ysidro, boletos para bebidas y un sombrero exclusivo. Los valores son los siguientes:

GA de 3 días con Baja : 459 dólares

: 459 dólares Paquete GA+ de 3 días con Baja : 519 dólares

: 519 dólares Paquete VIP de 3 días con Baja: 949 dólares

Asimismo, hay opciones de pases para este festival de Baja California por dos días (sábado y domingo) por 329 dólares. Y pases de un día con los siguientes valores:

1-Day GA: 159 dólares

159 dólares 1-Day GA+: 199 dólares

199 dólares 1-Day VIP : 329 dólares

: 329 dólares 1-Day La Playa: 849 dólares

Además de estas opciones, hay paquetes de hotel con estancias de 3 o 4 noches que incluyen el acceso al festival. Están disponibles opciones en Tijuana y, como novedad de esta edición, en San Diego en el Gaylord Pacific. Los detalles de cada paquete se pueden consultar en el sitio web oficial del Baja Beach Fest.

¿Cuál es el cartel completo del Baja Beach Fest 2026 en Rosarito por día?

El festival de Baja California arranca el viernes 7 de agosto con Anuel AA como artista principal, acompañado de Chencho Corleone, Edén Muñoz, Dei V, Steve Aoki, Omar Courtz, 3BallMTY, Noriel, Rayburger, Ganggy, Lencho, Fredy Fresco y 2Deep. La noche tendrá, además, un invitado especial: Yandel Sinfónico.

El sábado 8 de agosto encabeza Junior H, con Farruko, Nicky Jam, Jowell y Randy, Kenia OS, Zion, Deorro, J Alvarez, Jory Boy, Pedro Sampaio, Hamilton, Dynamiqo y Orozco completando la noche.

El cierre del festival llega el domingo 9 de agosto con Ozuna al frente, junto a John Summit, Ryan Castro, Manuel Turizo, Kapo, El Bogueto, Ken-Y, Bolo, Kybba, Cachirula & Loojan, Reggaetonlandia y DJ EU. El invitado especial para cerrar el festival será Sean Paul.

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