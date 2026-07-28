¿Dónde es la Feria del Elote 2026 en CDMX?

La feria del elote y la tortilla 2026 pronto recibirá a miles de visitantes con una de las celebraciones gastronómicas más importantes dedicadas al maíz. Si planeas asistir, aquí te compartimos la ubicación exacta, cómo llegar y más detalles de este tradicional evento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

CDMX: ¿Dónde es la feria del elote y la tortilla 2026?

La feria del elote y la tortilla 2026 se llevará a cabo en la Plaza de la Igualdad, ubicada en el pueblo originario de San Juan Ixtayopan, alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX). Este recinto servirá como punto de encuentro de productores, cocineras tradicionales y artesanos que se unen para celebrar la riqueza y valor del maíz mexicano.

Dirección:

Plaza de la Igualdad

San Juan Ixtayopan

Alcaldía Tláhuac, CDMX

El evento se llevará a cabo del 8 al 16 de agosto de 2026, periodo en el que se espera la participación de decenas de expositores y miles de asistentes.

¿Qué habrá en la feria del elote y la tortilla 2026?

Las y los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de platillos elaborados con maíz, entre ellos:

Elotes preparados

Esquites

Tamales

Tlacoyos

Quesadillas

Tortillas hechas a mano

Atole

Pan de elote

Postres y bebidas tradicionales

Asimismo, el evento contará con actividades culturales, música en vivo, presentaciones artísticas, venta de productos locales y espacios dedicados a la promoción del campo y los productores de maíz de la región.

Feria del elote 2026: ¿Cómo llegar a San Juan Ixtayopan, Tláhuac?

San Juan Ixtayopan es uno de los pueblos originarios de Tláhuac. Se puede llegar en automóvil a través de las principales vialidades o utilizando transporte público con conexión desde la Línea 12 del Metro CDMX (estación Zapotitlán) y rutas de transporte que llegan al centro del poblado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.