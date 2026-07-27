El Caballero de la Noche es uno de los personajes más populares en nuestro país y es por eso que este mes de agosto llegará a la CDMX una expo de Batman en la que habrá muchas y variadas actividades para que los que gustan de la mitología de este personaje de los cómics disfruten al máximo.

Esta será la séptima vez que se lleve la expo Batman en la CDMX y se espera que sea un evento que congregue a cientos de seguidores del alter ego de Bruce Wayne.

Esta escena de Batman contra el líder mutante es de mis momentos favoritos de Batman.



Es que es perfecta: la táctica de Batman, la pelea, la brutalidad de los golpes, la situación, LA BANDA SONORA…



Jamás me cansaré de verla, al igual que la película al completo (incluida la… pic.twitter.com/vOtOYSbrbH — Batman_Fan#1 (@Batman_GothamBW) July 24, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo será la expo Batman en la CDMX?

Las fechas para disfrutar de este evento en honor al Caballero de la Noche serán el próximo sábado 8 y domingo 9 de agosto de 2026 y se lleva a cabo con la finalidad de que los fans de este personaje se reúnan en una sola sede y de manera totalmente gratuita.

¿Qué habrá en la Expo de Batman en la CDMX en 2026?

Este evento tendrá una amplia baraja de actividades para los fanáticos de Batman y te dejamos las que nos resultan las más atractivas:

Música de las películas y series

Ciclo de cine

Conferencias sobre el personaje

Torneo de videojuegos

Concurso de Cosplay

Exposición del Batimóvil

Un recinto en la alcaldía Gustavo A. Madero será la sede de este oscuro evento lleno de Batman y como ya te contamos la entrada será totalmente GRATIS a partir de las 11:00 horas de la mañana.

En el tema del ciclo del cine de Batman este comenzó el 20 de julio con funciones a las 12 y 17 horas por lo que aún podrás disfrutar de las siguientes películas:

Martes 28 de julio: Batman y Robin

Miércoles 29 de julio: Batman Inicia

Jueves 30 de julio: Batman: El Caballero de Ciudad Gótica

Viernes 31 de julio: Batman: El Caballero de la Noche

Sábado 1 de agosto: Batman Forever

Domingo 2 de agosto: Liga de la Justicia

Lunes 3 de agosto: Batman el Caballero de la Noche Asciende

Martes 4 de agosto Batman VS Superman

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.