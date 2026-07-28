Six Flags lanza oferta del Prestige Pass 2026; precio y qué incluye

Six Flags México anunció una promoción imperdible para el Prestige Pass 2026 que te da acceso a los 40 parques que hay en México, Estados Unidos y Canadá, conoce todos los detalles para que no te quedes sin el tuyo y disfrutes de todas las atracciones que hay.

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¿Qué incluye el Prestige Pass 2026 de Six Flags?

Este pase incluye visitas ilimitadas a Six Flags México y a Hurricane Harbor Oaxtepec y a los parques de California y Arizona incluyendo el Knott’s Berry Farm y Magic Mountain.

Además, tienes otros beneficios como:

Estacionamiento general gratis

Precio especial para invitar a amigos en fechas específicas

Acceso al programa de recompensas de socio

15% de descuento en alimentos y mercancía seleccionados

Precio especial en transporte redondo a hurricane harbor Oaxtepec

Acceso a 6 festivales incluyendo Christmas in the park y Festival del terror

Precio especial en fiestas infantiles

Precio especial en cada visita para mejorar a experiencia VIP

Estacionamiento en zona preferente

Flash Pass de un acceso a un juego en cada visita a Six Flags México

Precio del Prestige Pass 2026

El precio regular de este pase es de 2 mil 900 pesos pero para que disfrutes de todos los beneficios ahora tiene un precio de mil 999 pesos.

Cabe mencionar que actualmente en Six Flags México se lleva a cabo el festival Héroes y villanos, además este verano hay una atracción que debes visitar, se trata del Speedway Stunt Coaster. Así que no te pierdas esta prmoción para que disfrutes en estas vacaciones de verano.

Los Villanos intentaron detenernos, pero nuestros Héroes pudieron más para traerte esta super extensión de promoción para que disfrutes con tu mejor amigo. pic.twitter.com/aqOgmC3CCw — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) July 15, 2026

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