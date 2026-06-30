Harry Styles, ENHYPEN y Caifanes: la guía completa de conciertos en CDMX para julio 2026

Julio 2026 llega cargado de conciertos en la Ciudad de México, con artistas que van desde el pop internacional hasta el rock mexicano, el K-pop y la música electrónica. ¿Quiénes son los músicos que se presentarán en la CDMX durante el séptimo mes del año y cuándo tocarán en la ciudad?

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué músicos tocarán en el Estadio GNP de CDMX en julio 2026?

Varios artistas se presentarán en la CDMX durante julio. El mes musical arrancará en la Ciudad con la presentación de la banda australiana de dance alternativa Rüfüs Du Sol, que llegará al Estadio GNP el sábado 4.

Más adelante, el mismo estadio recibirá a Caifanes (11 de julio) y Grupo Firme (los días 17 y 18). El mes en el Estadio GNP cerrará con la presentación del cantante y compositor británico Harry Styles (que iniciará su gira por México el 31 de julio).

¿Qué otros conciertos habrá en CDMX en julio 2026?

La CDMX seguirá sonando al ritmo de más músicos durante el séptimo mes del año. La banda mexicana El Tri llenará de rock el Palacio de los Deportes el 25 de julio y la Arena Ciudad de México será sede de los conciertos de la banda surcoreana ENHYPEN los días 11, 12 y 14.

También el día 11, pero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, se presentará el colombiano Danny Frank con un show que promete ser inolvidable repleto de canto y baile.

El día 10 en Circo Volador tocará Pestilence y el viernes 31 hará lo propio Riot V. Ese mismo día, pero en el Foro Veintiocho, se presentarán los estadounidenses The Red Jumpsuit Apparatus.

Por su parte, el Teatro Metropolitan dará lugar a Elías Medina el día 11 y a Santa Sabina el 24. En tanto, en el Lunario del Auditorio Nacional tocarán:

4 de julio: Disidente

18 de julio: Los Malagueña

23 de julio: O-Key

24 de julio: Los Dandy’s

25 de julio: Amantes

29 de julio: La Renga

Los conciertos de este mes es La Maraka serán:

3 de julio: Kalimba

4 de julio: Enrique Guzmán y José Luis Rodríguez “El puma”

y “El puma” 16 de julio: Tex Tex

18 de julio: Los Amigos Invisibles

24 de julio: Fernando Delgadillo y Alejandro Filio

25 de julio: Porfi Baloa y David Pabon

26 de julio: Trío Los Panchos

Por su parte, el Pepsi Center de CDMX será sede de:

22 de julio: Sombr

25 de julio: More Juice Fest 2026

Campo Marte dará la bienvenida a:

2 de julio: Gordo y Havok

3 de julio: Carlita

4 de julio: Diplo

8 de julio: Modeselektor

9 de julio: Claptone

11 de julio: The Blaze

15 de julio: ENHYPEN y Santos Bravos

y 17 de junio: Los Ángeles Azules

19 de julio: The Avalanches

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.