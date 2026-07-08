Es oficial: Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026 y estos partidos podrás ver por TV Azteca

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por concluir y tras la jornada del martes 7 de julio 2026, quedaron definidos los cuartos de final y algunos partidos los podrás ver con los mejores comentaristas en Azteca Deportes.

Los octavos de final dejaron fuera a ocho selecciones, por lo que para los cuartos de final, los partidos definidos para la próxima ronda son:

Francia vs Marruecos

España vs Bélgica

Noruega vs Inglaterra

Argentina vs Suiza

¡DURÍSIMOS CHOQUES POR EL PASE A SEMIFINALES! ⚽🏆



Los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regalan dos batallas electrizantes. Cuentas pendientes, el orgullo europeo y el hambre de gloria se juegan en la cancha. 🔥



¡No te pierdas estos emocionantes… pic.twitter.com/Yn4ISaPdLc — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 8, 2026

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Partidos de cuartos de final del Mundial 2026 que podrás ver por Azteca Deportes

Si no te quieres perder a los mejores comentaristas y la transmisión más profesional del Mundial 2026, estos son los encuentros que transmitirá TV Azteca por sus pantallas gratis y EN VIVO:

Francia vs Marruecos : jueves 9 de julio a las 14:00 horas

: jueves 9 de julio a las 14:00 horas Noruega vs Inglaterra: sábado 11 de julio a las 15:00 horas

Así que agenda los encuentros y recuerda que los podrás ver:

Azteca 7

Azteca Deportes Network

aztecadeportes.com

App Azteca Deportes

¿Cómo quedó el ranking de la FIFA en julio 2026 tras los octavos de final del Mundial?

A nada de concluir el torneo, así quedó el top 10 de la competencia en el ranking oficial de selecciones masculinas de la FIFA:

Francia

Argentina

España

Inglaterra

Brasil

Marruecos

Portugal

Bélgica

Países Bajos

México

Es importante tomar en cuenta que la clasificación de la FIFA toma en cuenta: nivel relativo de la selección, importancia de los encuentros, resultados y el resultado esperado.

Todo lo anterior se suma o se resta, lo que hace que pueda cambiar con el pasar de las horas, especialmente en torneos como el que estamos viviendo; sin embargo, la próxima actualización será el 20 de julio.

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