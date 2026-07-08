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Es oficial: Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026 y estos partidos podrás ver por TV Azteca

El martes concluyeron los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™; conoce cómo quedaron los partidos y cuáles podrás ver con los mejores comentaristas

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por concluir y tras la jornada del martes 7 de julio 2026, quedaron definidos los cuartos de final y algunos partidos los podrás ver con los mejores comentaristas en Azteca Deportes.

Los octavos de final dejaron fuera a ocho selecciones, por lo que para los cuartos de final, los partidos definidos para la próxima ronda son:

  • Francia vs Marruecos
  • España vs Bélgica
  • Noruega vs Inglaterra
  • Argentina vs Suiza

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Partidos de cuartos de final del Mundial 2026 que podrás ver por Azteca Deportes

Si no te quieres perder a los mejores comentaristas y la transmisión más profesional del Mundial 2026, estos son los encuentros que transmitirá TV Azteca por sus pantallas gratis y EN VIVO:

  • Francia vs Marruecos: jueves 9 de julio a las 14:00 horas
  • Noruega vs Inglaterra: sábado 11 de julio a las 15:00 horas

Así que agenda los encuentros y recuerda que los podrás ver:

¿Cómo quedó el ranking de la FIFA en julio 2026 tras los octavos de final del Mundial?

A nada de concluir el torneo, así quedó el top 10 de la competencia en el ranking oficial de selecciones masculinas de la FIFA:

  • Francia
  • Argentina
  • España
  • Inglaterra
  • Brasil
  • Marruecos
  • Portugal
  • Bélgica
  • Países Bajos
  • México

Es importante tomar en cuenta que la clasificación de la FIFA toma en cuenta: nivel relativo de la selección, importancia de los encuentros, resultados y el resultado esperado.

Todo lo anterior se suma o se resta, lo que hace que pueda cambiar con el pasar de las horas, especialmente en torneos como el que estamos viviendo; sin embargo, la próxima actualización será el 20 de julio.

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