Es oficial: Así se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026 y estos partidos podrás ver por TV Azteca

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por concluir y tras la jornada del martes 7 de julio 2026, quedaron definidos los cuartos de final y algunos partidos los podrás ver con los mejores comentaristas en Azteca Deportes.
Los octavos de final dejaron fuera a ocho selecciones, por lo que para los cuartos de final, los partidos definidos para la próxima ronda son:
- Francia vs Marruecos
- España vs Bélgica
- Noruega vs Inglaterra
- Argentina vs Suiza
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Partidos de cuartos de final del Mundial 2026 que podrás ver por Azteca Deportes
Si no te quieres perder a los mejores comentaristas y la transmisión más profesional del Mundial 2026, estos son los encuentros que transmitirá TV Azteca por sus pantallas gratis y EN VIVO:
- Francia vs Marruecos: jueves 9 de julio a las 14:00 horas
- Noruega vs Inglaterra: sábado 11 de julio a las 15:00 horas
Así que agenda los encuentros y recuerda que los podrás ver:
- Azteca 7
- Azteca Deportes Network
- aztecadeportes.com
- App Azteca Deportes
¿Cómo quedó el ranking de la FIFA en julio 2026 tras los octavos de final del Mundial?
A nada de concluir el torneo, así quedó el top 10 de la competencia en el ranking oficial de selecciones masculinas de la FIFA:
- Francia
- Argentina
- España
- Inglaterra
- Brasil
- Marruecos
- Portugal
- Bélgica
- Países Bajos
- México
Es importante tomar en cuenta que la clasificación de la FIFA toma en cuenta: nivel relativo de la selección, importancia de los encuentros, resultados y el resultado esperado.
Todo lo anterior se suma o se resta, lo que hace que pueda cambiar con el pasar de las horas, especialmente en torneos como el que estamos viviendo; sin embargo, la próxima actualización será el 20 de julio.
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