Resultados Tris hoy sábado 15 de agosto 2026: revisa los números ganadores de la Lotería Nacional

Si hoy jugaste al Tris de la Lotería Nacional, llegó el momento de sacar ese boleto que probablemente ya revisaste como 15 veces, pues, este sábado 15 de agosto de 2026 se realizan los cinco sorteos del día y aquí podrás consultar los números ganadores del Tris hoy, conforme sean publicados oficialmente.

La jornada contempla Tris Medio Día, Tris de las Tres, Tris Extra, Tris de las Siete y Tris Clásico, así que guarda esta nota porque la iremos actualizando con cada resultado.

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Resultados del sorteo #TrisMediodía No. 36483

Números ganadores: ✨ 3-6-8-4-7 ✨

Multiplicador: ✅ SÍ

¡Gracias por jugar con nosotros! 🤞🏽 pic.twitter.com/5cdLbdPaAP — Lotería Nacional (@lotenal) August 15, 2026

Resultados del Tris hoy sábado 15 de agosto de 2026

Por ahora, los resultados se irán agregando conforme se realicen los sorteos de este sábado.

Aquí podrás consultar el número ganador, número de sorteo y multiplicador, cuando la información sea publicada por la Lotería Nacional.

• TRIS Medio Día: 36483 | número ganador: 3-6-8-4-7 | Multiplicador: SI

• TRIS de las Tres: pendiente de resultado

• TRIS Extra: pendiente de resultado

• TRIS de las Siete: pendiente de resultado

• TRIS Clásico: pendiente de resultado

Importante: si alguno de los sorteos todavía no aparece, no significa que haya un error; los resultados se incorporan conforme se realizan y son publicados oficialmente.

¿A qué hora salen los resultados del Tris hoy?

Si estás esperando algún sorteo en particular, estos son los horarios que tienes que tener en el radar:

• Tris Medio Día: 12:00 horas

• Tris de las Tres: 15:00 horas

• Tris Extra: 17:00 horas

• Tris de las Siete: 19:00 horas

• Tris Clásico: 21:00 horas

Así que ya sabes: si tu combinación no aparece todavía, no borres el boleto ni pierdas la esperanza antes de tiempo, la nota se actualizará conforme avance la jornada.

¿Cómo se juega el Tris de la Lotería Nacional?

El Tris es un sorteo numérico de la Lotería Nacional en el que puedes elegir uno, dos, tres, cuatro o cinco dígitos de un conjunto de números del 0 al 9, la apuesta puede hacerse desde un peso, dependiendo de la modalidad elegida.

También puedes elegir tus propios números o utilizar opciones como Trismático, que genera una combinación de manera automática.

Y aquí va el recordatorio que nadie quiere escuchar cuando ya se imaginó comprando una casa frente al mar: no existe una combinación que garantice ganar, el Tris es un juego de azar.

Eso sí, todos conocemos a alguien que juega el mismo número desde hace años porque está convencido de que “ahora sí le toca”.

¿Cómo cobrar un premio del Tris?

Si tus números aparecen entre los ganadores, conserva tu boleto o constancia de participación, la Lotería Nacional señala que el comprobante es necesario para realizar el cobro del premio.

El pago de premios está sujeto a los requisitos establecidos por la institución y, dependiendo del monto, puede realizarse en distintos puntos de pago.

Antes de salir corriendo a cobrar, lo mejor es revisar los requisitos oficiales y confirmar dónde corresponde realizar el trámite.

¿Los premios del Tris pagan impuestos?

Los premios se consideran cantidades brutas, por lo que pueden aplicarse las retenciones fiscales correspondientes.

El reglamento del Tris establece que al momento de realizar el pago se descuentan y retienen los impuestos que determinen las leyes aplicables.

Así que, si tus cinco números resultaron ser los buenos, primero respira y no empieces todavía a repartir el premio entre toda la familia. Hay que considerar las retenciones correspondientes.

¿Cuánto tiempo teaango para cobrar un premio del Tris?

No dejes el boleto olvidado en una bolsa, cajón o, peor todavía, entre los papeles del coche.

La información financiera de la propia Lotería Nacional señala que los premios de sorteos electrónicos, incluido Tris, tienen una vigencia de 60 días naturales posteriores a la celebración del sorteo para ser cobrados.

Después de ese periodo se consideran premios caducos, por eso, si resultaste ganador, revisa cuanto antes las condiciones de pago y conserva tu comprobante.

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