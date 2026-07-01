EN VIVO: ¿Quién se une a los octavos de final del Mundial 2026? Selecciones clasificadas hoy 1 de julio

Este miércoles 1 de julio 2026 llegamos al tercer día de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya tenemos a los primeros ocho clasificados a la siguiente ronda.
Y a lo largo del día tendremos grandes partidos, los cuales seguirán definiendo los encuentros de los octavos de final, especialmente para la Selección Mexicana, ya que esperan rival entre Inglaterra y Congo.
Los partidos para este día son:
- Inglaterra vs Congo
- Bélgica vs Ghana
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
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Minuto a minuto de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hoy 1 de julio
Equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026
Tras los resultados del martes 30 de junio, las selecciones clasificadas a los octavos de final son:
- Paraguay
- Francia
- Canadá
- Marruecos
- Brasil
- Noruega
- México
Partidos definidos de los octavos de final del Mundial 2026
Con los primeros clasificados, ya están tres partidos definidos para la siguiente ronda:
- Paraguay vs Francia
- Canadá vs Marruecos
- Brasil vs Noruega
¿Dónde y a qué hora ver el EUA vs Bosnia y Herzegovina?
El partido de los Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina lo podrás ver gratis y EN VIVO por Azteca Deportes:
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