EN VIVO: ¿Quién se une a los octavos de final del Mundial 2026? Selecciones clasificadas hoy 1 de julio

Este miércoles 1 de julio 2026 llegamos al tercer día de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya tenemos a los primeros ocho clasificados a la siguiente ronda.

Y a lo largo del día tendremos grandes partidos, los cuales seguirán definiendo los encuentros de los octavos de final, especialmente para la Selección Mexicana, ya que esperan rival entre Inglaterra y Congo.

Los partidos para este día son:

Inglaterra vs Congo

Bélgica vs Ghana

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

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Minuto a minuto de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hoy 1 de julio

Equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026

Tras los resultados del martes 30 de junio, las selecciones clasificadas a los octavos de final son:

Paraguay

Francia

Canadá

Marruecos

Brasil

Noruega

México

El cuadro de Octavos toma forma... 🔜#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/JMQA33qMlV — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 1, 2026

Partidos definidos de los octavos de final del Mundial 2026

Con los primeros clasificados, ya están tres partidos definidos para la siguiente ronda:

Paraguay vs Francia

Canadá vs Marruecos

Brasil vs Noruega

¿Dónde y a qué hora ver el EUA vs Bosnia y Herzegovina?

El partido de los Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina lo podrás ver gratis y EN VIVO por Azteca Deportes:

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