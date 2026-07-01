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EN VIVO: ¿Quién se une a los octavos de final del Mundial 2026? Selecciones clasificadas hoy 1 de julio

Tras la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final, los partidos de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan; conoce todos los detalles en minuto a minuto.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Este miércoles 1 de julio 2026 llegamos al tercer día de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya tenemos a los primeros ocho clasificados a la siguiente ronda.

Y a lo largo del día tendremos grandes partidos, los cuales seguirán definiendo los encuentros de los octavos de final, especialmente para la Selección Mexicana, ya que esperan rival entre Inglaterra y Congo.

Los partidos para este día son:

  • Inglaterra vs Congo
  • Bélgica vs Ghana
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

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Minuto a minuto de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 hoy 1 de julio

Equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026

Tras los resultados del martes 30 de junio, las selecciones clasificadas a los octavos de final son:

  • Paraguay
  • Francia
  • Canadá
  • Marruecos
  • Brasil
  • Noruega
  • México

Partidos definidos de los octavos de final del Mundial 2026

Con los primeros clasificados, ya están tres partidos definidos para la siguiente ronda:

  • Paraguay vs Francia
  • Canadá vs Marruecos
  • Brasil vs Noruega

¿Dónde y a qué hora ver el EUA vs Bosnia y Herzegovina?

El partido de los Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina lo podrás ver gratis y EN VIVO por Azteca Deportes:

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