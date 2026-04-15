Fernando Bonilla se ha convertido en uno de los actores y standuperos mexicanos más famosos del momento, pues su papel protagónico en la serie La Oficina de Amazon Prime simplemente lo catapultó a la fama.

Aunque ya era conocido por su personaje de El Diente de Oro, Jerónimo Ponce III, el Michael Scott mexicano, lo puso en la mira de todo México, a pesar de los chistes funables que maneja la serie. Al respecto, Fernando Bonilla nos confesó cómo sobrevivir a la cultura de la cancelación, a pesar de chistes icónicos como “el del queso”. Te contamos los detalles.

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¿Cuáles son los tres ingredientes para que La Oficina sea una serie incorrecta pero exitosa?

Fernando Bonilla, hijo del icónico actor Héctor Bonilla, platicó con adn Noticias acerca del éxito de La Oficina, a un mes de su estreno. El famoso nos contó que aunque la producción y el elenco de la serie estaban seguros de haber hecho un buen trabajo, también esperaban llegar solo a un nicho que consume este tipo de humor incómodo. Sin embargo, el éxito rotundo de la serie los ha sorprendido.

Al respecto, Fernando Bonilla nos confesó que considera que uno de los 3 ingredientes indispensables para que La Oficina no haya sido cancelada es el hecho de que la comedia que maneja únicamente expone, no necesariamente suscribe o valida ciertas acciones.

Además, Fernando resalta que otro ingrediente necesario es no quedarse corto y, el tercero, “no dejar de preguntarnos todo el tiempo de qué nos estábamos riendo y dónde estamos depositando el humor”.

Fernando Bonilla defiende elegir actores talentosos en vez de actores famosos

Para Fernando Bonilla uno de los grandes éxitos de la serie La Oficina fue la meticulosa selección del talento. El actor que interpreta al líder de Jabones Olimpo, sucursal Aguascalientes, consideró que es mucho más importante elegir a los actores ideales, que actores famosos.

Esta elección regala estupendas actuaciones y sobre todo, trabajo de improvisación, que son la razón de que se capture reacciones mucho más honestas de cada uno de los personajes.

Fernando nos contó que La Oficina está viva. “Creo que la historia es un grupo de oficinistas que solo quieren llegar al final de su horario y tienen que padecer al idiotas de su jefe. Definitivamente, Jero es el antagonista”.

Lo que sabe Fernando Bonilla de la segunda temporada de La Oficina

Tras miles de peticiones en redes sociales, a un mes del estreno de La Oficina, Prime Video confirmó que se está cocinando la segunda temporada.

Y mientras llega la segunda temporada de la vida godín en La Oficina, cuéntanos con qué jabón te quedas: ¿Zeus o Afrodita?

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